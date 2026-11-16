파격 결단! "토트넘 떠날 준비 마쳤다"→차기 행선지 '바르셀로나 간절'…이적료 협상이 관건→레알도 관심 급증

사진=톱스킬스포츠

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[스포츠조선 강우진 기자]토트넘 홋스퍼의 측면 수비수 페드로 포로가 바르셀로나행을 간절히 원하고 있다.

영국 더하드태클은 16일(한국시각) '포로는 내년 1월 이적시장에서 토트넘을 떠날 준비를 마쳤다'며 '자신이 선호하는 차기 행선지도 결정한 것으로 알려졌다'고 보도했다.

현재 포로 영입에 관심을 보이고 있는 팀으로는 바르셀로나와 레알 마드리드 등이 언급되고 있다. 두 팀 모두 스페인 프리메라리그에서 잔뼈가 굵은 구단이다. 이들 구단은 겨울 이적시장에서 우측 측면 수비수를 영입해 수비진 보강을 원하고 있다. 이 자리에 포로가 적임자라는 평가가 나온다.

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포로는 두 팀 중에 바르셀로나로의 이적을 더 선호하고 있다고 한다. 자신의 플레이 스타일이 바르셀로나에 더 어울린다고 생각하며, 바르셀로나가 레알보다 더 유망한 팀이라고 판단 중이다.

포로의 이적이 성사되기 위해서는 이적료가 핵심이다. 토트넘은 포로를 내보내는 조건으로 7000만유로(약 1000억원)의 이적료를 요구하고 있는 반면, 바르셀로나는 그의 영입을 위해 5000만유로(약 750억원)를 넘기길 원하지 않고 있다.

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포로는 지난 3년 동안 토트넘 수비진의 핵심으로 활약했다. 공격에서도 여러 차례 번뜩이는 움직임을 보여준 바 있다. 그는 토트넘에서 159경기를 뛰면서 13골과 26도움을 기록했다.

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꾸준히 오른쪽 풀백의 부재로 중요한 경기에서 어려움을 겪었던 바르셀로나와는 다르게 포로에 대한 레알의 관심은 다소 의외라는 분석도 있다. 레알은 지난여름 덴젤 둠프리스를 영입했고, 트렌트 알렉산더-아놀드까지 보유하고 있기 때문이다. 다만 알렉산더-아놀드가 레알에서 입지를 확실히 다지는 데 어려움을 겪고 있고, 팀을 떠날 수 있다는 전망까지 나오고 있어 이 점을 우려하는 것으로 보인다.

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결론적으로 바르셀로나가 토트넘과의 이견을 좁힐 수 있을지가 중요하다.

매체는 '핵심은 포로 본인이 바르셀로나 이적을 선호하고 있지만, 이적료 차이가 상당하다는 점'이라며 '바르셀로나가 협상에서 물러설 경우 레알이 영입 경쟁에서 유리한 위치를 차지할 수 있다는 전망이 나온다'고 전했다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com