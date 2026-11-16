감독 '오피셜' 작심 발언, '韓 국가대표' 김민수 12경기 '0골'에 깜짝 조언..."득점에 너무 집착, 잘하는 걸 많이 보여줘야"

사진=김민수 SNS 캡처

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 김민수가 돌파를 시도하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

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[스포츠조선 이현석 기자]김민수를 향한 데릭 매키니스 감독의 깜짝 조언이 등장했다.

영국의 더폴스나인은 15일(한국시각) '김민수는 기회는 많지만 골은 넣지 못한다'고 보도했다.

더폴스나인은 '김민수는 레인저스 입단 이후 첫 12경기에서 득점이나, 도움을 기록하지 못했는데, 이적료를 감안하면 매우 실망스러운 결과다. 리그에서 가장 많은 세 차례 골대 강타를 기록했고, 9월 초 마더웰과의 경기에서 페널티킥을 실축했다. 세부 기록이 긍정적이다. 22개의 기회를 만들며 제이디 가시마와 함께 팀 내 공동 1위를 기록 중이다'고 했다.

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사진=X 캡처

매키니스 감독의 조언도 조명했다. 매키니스는 "김민수가 득점에 너무 집착하는 것 같다. 그가 잘하는 부분을 많이 보여주는 것이 더 중요하다고 생각한다"고 했다. 더폴스나인도 '김민수는 팀 내 최다인 4개의 결정적인 찬스를 만들어냈고, 코너킥도 대부분 담당하고 있다. 우리 생각에는 김민수가 골을 넣을 때까지 자리를 지켜줘야 한다'고 평가했다.

지난여름 이적시장, 스코틀랜드를 놀라게 한 영입 중 하나는 레인저스의 김민수였다. 이적시장을 앞두고 김민수의 가치는 치솟았다. 2025~2026시즌 안도라로 임대를 떠나 스페인 라리가2에서 뛰어난 활약을 보여준 유망주인 김민수는 지로나로 복귀했다. 팀의 상황이 달라졌다. 지로나가 2부로 강등되며 김민수를 비롯한 핵심 자원들은 유럽 구단의 관심을 받았다. 김민수는 당시 여러 구단의 구애를 받았으나, 레인저스가 구단 역대 최고 이적료 수준의 제안과 주전 보장으로 마음을 끌며 이적을 성사시켰다.

사진=X 캡처

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레인저스에 합류한 김민수는 올 시즌 벌써 12경기에 출전했다. 리그에서는 단 한 경기를 제외하면 모두 선발 출전, 출전 시간만 벌써 725분에 달한다. 확실한 주전급 선수로서 대우받고 있다. 아쉬운 점은 바로 공격포인트다. 2선 전지역을 소화할 수 있는 자원, 파괴적인 드리블과 킥, 패스까지 선보이고 있지만 골과 도움이 없다. 지난 시즌 안도라에서는 40경기에서 6골-4도움을 기록했다. 4경기에 한 번은 공격포인트를 쌓은 셈이다. 하지만 올 시즌은 12경기에서 공격포인트 소식이 들려오지 않았다.

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그럼에도 영국 언론과 매키니스 감독은 김민수의 가치, 그가 해야 하는 중요한 플레이에 더 주목했다. 영국의 데일리메일은 '리그에서 그 누구도 몸을 돌려 드리블하며 공간을 파고드는 데 그보다 더 능숙한 선수는 없다. 그의 플레이는 대부분 본능에 기반을 두고 있다. 실제로, 그것이 그를 매력적인 선수로 만드는 큰 요소 중 하나다'라고 평가하기도 했다.

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다만 득점은 필요하다. 언제까지고 침묵할 수도 없는 노릇이다. 득점과 함께 더 상승세를 탈 김민수에 대한 기대감도 적지 않다. 올 시즌을 김민수가 어떤 성적으로 마무리하게 될지도 주목할 부분이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com