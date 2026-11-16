[오피셜]깜짝 '공식발표' 등장, 위기의 이강인 부활시킨 장본인 떠난다..."6년 반 만에 디렉터직 사임 결정, 새 인물 임명 진행 중"

사진=이강인 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]위기였던 이강인을 영입한 장본인이 구단을 떠난다.

마요르카는 15일(한국시각) '마요르카는 파블로 오르텔스가 축구 디렉터직에서 사임한다'고 공식 발표했다.

마요르카는 '구단은 지난 6년 반 동안 헌신적으로 봉사해 준 파블로에게 깊은 감사를 표한다. 그의 재임 기간 동안 첫 시즌에 라리가 승격을 이뤄냈고, 5시즌 연속 1부 리그 잔류했다. 2024년 코파 델 레이 결승 진출도 해냈다. 구단의 스포츠적 성공에 중요한 역할을 한 선수들을 영입하는 데에도 크게 기여했다. 마요르카는 그의 앞날에 행운이 함께 하기를 기원한다'고 전했다.

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이어 '새로운 디렉터 임명 절차가 진행 중이다. 구단주는 장기적인 스포츠 운영의 강점과 지속 가능성을 확보하는 데 확고한 의지를 갖고 있으며, 라리가 복귀라는 분명한 목표를 추구하고 있다. 알폰소 디아스 CEO는 정식 스포츠 디렉터가 임명될 때까지 축구 운영 전반을 총괄할 예정이다'고 밝혔다.

오르텔스 디렉터는 비야레알 수석 스카우트를 거쳐, 스포츠 디렉터까지 오른인물이다. 이후 그는 2019~2020시즌부터 마요르카에 스포츠 디렉터로 부임하며 구단의 영입 등을 총괄했다. 2021년 발렌시아에서 방출된 이강인을 직접 마요르카로 데려온 인물도 오르텔스다. 이강인은 과거 어린 시절부터 뛰어난 재능을 인정받아 발렌시아 유소년팀에 입단했다. 숨길 수 없는 기량, 뚜렷한 성장세를 보이며, 성인 무대 데뷔가 유력한 유망주였다. 탄탄대로처럼 보였으나, 수뇌부의 마찰 등으로 기회를 잡지 못하며 팀을 떠나야 했다. 이강인의 재능을 눈여겨 본 오르텔스는 영입을 성사시켰다.

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이강인의 파리 생제르맹(PSG) 이적 또한 오르텔스가 주도했다. 당시 오르텔스는 이강인을 통해 막대한 이적료 수익을 얻을 수 있었다. 스페인 언론들은 당시 '디렉터인 오르텔스가 훌륭한 협상, 훌륭한 재정적 운영을 해냈다. 2년 전 이강인은 FA로 마요르카에 왔다. 오르텔스 단장이 잘 해냈다는 것에는 의심의 여지가 없다'라며 이강인을 영입하고, 판매까지 성공해낸 오르텔스 단장의 안목을 칭찬했다.

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마요르카의 합류한 덕분에 이강인은 PSG를 거쳐 아틀레티코 마드리드로 이적하며 대단한 커리어를 쌓아나가고 있다. 자칫 중요한 시기에 제대로 활약할 팀을 구하지 못했다면, 커리어가 꺾일 위기였다. 이를 극복하는 과정에서 오르텔스의 선택이 크게 작용할 수밖에 없었다. 오르텔스를 떠나보낸 마요르카는 새 디렉터 선임에 나선다. 구단의 상승세를 이끌었던 인물이 떠나며, 마요르카도 변화를 피하기는 어렵게 됐다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com