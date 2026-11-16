홀란 으르렁! '맨시티 강등 징계' 인터뷰에 불쾌한 티 '팍팍'…"왜 질문에 답해야 하는지 모르겠네"

엘링 홀란. 사진=벡스FcB

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[스포츠조선 강우진 기자]엘링 홀란이 맨체스터 시티와 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 간 법적 분쟁에 대한 질문에 불쾌감을 드러냈다. 징계 이후 그의 이적 방향에 대한 이야기가 계속되고 있지만, 홀란은 여전히 맨시티에 대한 충성심을 유지하고 있다.

스페인 문도데포르티보는 16일(한국시각) '노르웨이가 웨일스를 제압한 경기에서 득점한 홀란은 경기 후 맨시티의 상황에 관한 질문을 받았다'며 '홀란은 맨시티의 법적 분쟁에 대한 평가를 피했다'고 보도했다.

AP연합뉴스

홀란은 맨시티가 재정 위반 혐의를 받고 있는 기간 자신이 구단에 소속돼 있지 않았다는 점을 강조했다. 그는 과거 맨시티로 합류한 자신의 결정이 옳았다고 강조하고 있으며, 최근 장기 계약도 같은 방향성에서 나온 행동이었다.

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유럽 여러 클럽들은 맨시티의 재정적 페어플레이(FFP) 규정 위반 혐의에 대한 징계를 예의주시하고 있다. 해당 징계는 팀의 강등 가능성을 키우고 있어 구단의 핵심 선수들이 대거 이탈하는 사태로 이어질 수도 있다. 특히 세계적인 공격수로 평가받는 홀란에게 많은 관심이 집중되고 있다. 홀란에게 직접적인 관심을 보이고 있는 팀으로 스페인 프리메라리가 명문 바르셀로나가 큰 주목을 받고 있다.

지금까지 맨시티 선수 중 재정 위반 사안에 대해 공개적으로 입장을 밝힌 선수는 거의 없다. 홀란은 지난 15일 웨일스를 상대한 경기에서 관련 질문을 받자 불편한 기색을 드러냈다.

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홀란은 "EPL과 맨시티 사이의 법적 분쟁인데 내가 왜 이 질문에 답해야 하는지 모르겠다"며 "당시 구단에 노르웨이 선수들이 꽤 있었던 것으로 기억한다. 하지만, 내가 그 사안에 대해 실제로 아는 것이 거의 없기에 답변하기 어렵다"고 말했다.

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또 홀란은 "결국 답은 나올 것이고, 맨시티에서 최고의 경기력을 보여주는 데 집중하고 있다"며 "나는 2022년에 이 구단과 5년 계약을 체결했고, 2024년 말에는 9년 반짜리 계약을 추가로 맺었다. 나는 맨시티 선수이고, 이곳에서 정말 행복하다"고 강조했다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com