공 던지려다 자기 골문에 '쏙'…골키퍼 황당 자책골 논란

사진출처=X

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[스포츠조선 장종호 기자] 골키퍼가 상대의 크로스를 잡은 뒤 공을 던지려다 자기 골문에 공을 넣는 황당한 장면이 나왔다.

데일리메일 등 외신들에 따르면 지난 14일(이하 현지시각) 아르헨티나 부에노스아이레스의 알프레도 라모스 경기장에서 열린 코무니카시오네스와 아르세날 사란디의 프리메라B 승격 플레이오프 8강 1차전에서 코무니카시오네스 골키퍼 에세키엘 바체르(30)가 어이없는 실수로 자책골을 기록했다.

경기 초반 상대 선수가 크로스를 올렸는데, 공을 가로챈 바체르는 동료에게 전달해 공격을 시작하려 했다. 그러나 공을 던지는 과정에서 동작이 꼬였고, 공은 앞으로 나가지 않고 뒤쪽으로 향해 그대로 자기 골문 안으로 들어갔다. 상대 선수의 압박도 없는 상황에서 나온 실수였다.

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바체르는 자신의 실수를 깨닫자 한 손으로 얼굴을 감쌌다. 이후 골문 안으로 들어간 공을 직접 꺼내 경기를 재개했다. 아르세날 선수들은 예상치 못한 선제골에 환호했고, 코무니카시오네스 선수들은 어이없다는 듯 골키퍼를 바라봤다.

코무니카시오네스는 곧바로 반격해 동점골을 넣었다. 그러나 기쁨도 잠시 아르세날의 마티아스 소사가 다시 골망을 흔들었고, 전반 종료 전 추가골까지 기록하며 점수 차를 벌렸다. 코무니카시오네스는 후반 추가시간 호아킨 이바녜스의 골로 한 점을 만회했지만 경기는 아르세날의 3대2 승리로 끝났다.

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현지 축구 매체들은 바체르의 실수를 경기 초반 승부를 뒤흔든 장면으로 꼽았다.

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황당한 장면은 소셜미디어에서도 화제가 됐다. 일부 축구 팬들은 승부 조작을 의심하는 듯한 반응을 보였고, 다른 팬들은 아르헨티나 축구 수준을 비꼬거나 아르세날 선수들이 자책골을 축하하는 모습이 지나치다는 반응을 내놓았다.

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두 팀은 오는 21일 2차전을 치른다. 1차전에서 한 골 차 승리를 거둔 아르세날은 유리한 고지를 점했지만, 코무니카시오네스 역시 원정 경기에서 승부를 뒤집어야 하는 상황이다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com