28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 후반 우루과이 누녜스에게 추가골을 허용한 대한민국 골키퍼 김승규와 수비진이 아쉬워하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

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[스포츠조선 이현석 기자]장점만으로는 실수를 완전히 가릴 수 없다. 한국 축구 대표팀 최후방을 뒤흔든 불안함, 골키퍼 포지션도 변화를 피할 수 없다.

다시 한번 실수가 터졌다. 13일(이하 한국시각) 카타르 도하의 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 사우디아라비아와의 11월 친선경기, 한국은 상대의 공세에 고전하며 2대3으로 패했다. 9~10월과 크게 다르지 않은 플랜A로 전반을 고전했다. 흐름이 크게 꺾인 지점은 선제 실점 장면이었다. 전반 추가시간 46분 사우디아라비아가 후방에서 패스를 찔렀다. 이를 막기 위해 뛰어나오던 김승규(도쿄)는 균형을 잃고 넘어졌다. 알사히피는 이한범을 제쳤고, 쓰러진 김승규는 공격수를 압박할 타이밍을 놓쳤다. 골키퍼의 치명적인 실수였다. 알사히피의 슈팅은 빈 골문 안으로 향했다. 이후 동점골을 넣으며 반격했으나, 사우디는 흐름을 잃지 않았다. 2골을 내리 실점한 한국은 21년 만에 사우디에 고개를 숙였다.

김승규는 안정감에 적신호가 켜진 지 오래다. 2026년 북중미월드컵에서도 중요한 순간 고개를 숙였다. 조별리그 분수령이었던 멕시코전 당시 이기혁과 충돌하며 공을 놓쳤다. 판단 실수였다. 잡지 못한 공은 멕시코의 결승골로 이어졌다. 9~10월 A매치에서는 우루과이에 4실점을 허용했다. 한국의 약점을 파고든 우루과이의 전략도 돋보였지만, 상대 슈팅에 속수무책으로 무너진 골키퍼도 책임을 피할 수 없었다. 패스라는 장점은 확실하지만, 실수가 반복되며 불안감만 쌓이고 있다. 9경기 연속 클린시트를 기록한 소속팀 활약도 이어가지 못했다. 대표팀과 소속팀의 중압감을 동일선상에 둘 수는 없었다.

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2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 경기에 나선 골키퍼 송범근의 모습. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 조현우가 선방하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

로베르트 모레노 임시 감독의 마지막 경기, 카타르전에서도 골키퍼 기용에 시선이 쏠린다. 대안은 충분하다. 우선순위가 될 수 있는 선수는 송범근(전북)이다. 1997년생인 송범근은 골키퍼 세대교체의 중심이 될 수 있는 자원이다. 발밑과 선방 능력을 두루 갖췄다. 경력도 충분하다. 2018년부터 A대표팀에 뽑혔고, 소속팀 전북 현대에서 핵심 선수로서 기량을 뽐내고 있다. 올 시즌 K리그1에서 가장 많은 클린시트(무실점) 14회를 기록했다. 주전으로서의 능력에는 의문이 없다. 3옵션으로 오랜 시간 묵묵히 기회만을 기다렸다. 1년 후 아시안컵을 고려해도 송범근의 주전 도약은 대표팀에 필수적인 요소다. '베테랑' 조현우(울산)도 빈자리를 채울 수 있다. 9~10월 A매치에서도 능력은 입증했다. 4차전에서 우즈베키스탄의 공세를 틀어막았다. 네 차례 선방으로 승리에 일조했다. 최대 강점인 선방이 대표팀에서 더 빛을 발한다.

빌드업에 기여하는 발밑 기술 만으로 앞설 수 없다. 국가대표 수문장도 최우선 순위는 언제나 실점 억제다. 최후방 불안감을 해소하기 위한 모레노 감독의 결단이 중요해진 시점이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

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