호날두 향한 충격 폭로! '텐하흐 말 안 믿어' 동료들 정면 반박 '우르르'…"훈련장 가장 먼저 도착하고, 가장 늦게 떠나"

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[스포츠조선 강우진 기자]포르투갈 대표팀 감독과의 기싸움, 인성 논란 등 스타성만큼이나 논란도 많았던 크리스티아누 호날두(41)지만, 축구에 대한 열정과 성실만큼은 그 누구도 무시할 수 없다. 에릭 텐하흐 전 맨체스터 유나이티드 감독이 호날두를 게으르다고 평가한 이후 이를 반박하는 업계의 증언이 쏟아지고 있다.

글로벌 매체 스포츠일러스트레이티드는 16일(한국시각) '호날두는 언제나 헌신과 투지로 높은 평가를 받아왔다'고 보도했다.

앞서 호날두는 맨유에 재합류한 시절 훈련에 대한 의욕과 성실성이 부족했다는 주장으로 비판을 받았다. 그러나 텐하흐 맨유 전 감독이 호날두의 훈련 태도를 강하게 비판한 지 보름만에 그를 옹호하는 주장이 쏟아지고 있다. 호날두를 알 나스르 시절 지도했던 루디 가르시아 전 감독은 "호날두는 가장 먼저 도착하고, 가장 늦게 떠나는 선수였다"고 그를 회상했다.

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가르시아는 최근 인터뷰에서 호날두에 대해 "그와 함께하는 것은 정말 좋았고, 모두가 알고 있듯 그는 환상적인 선수다"며 "감정을 드러내는 모습을 보면 그가 축구만 바라보며 산다는 것을 알 수 있다"고 주장했다.

이어 "훈련하는 모습을 보면서 그 사실을 깨달았다. 그는 가장 먼저 도착하고 가장 늦게 떠나는 선수였다"며 "훈련 중에 우리가 진행했던 작은 경쟁에서도 마치 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그에서 우승한 것처럼 기뻐했다"고 말했다.

EPA연합뉴스

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가르시아에 따르면 호날두는 헬스장에서 긴 시간을 보냈고, 식단 관리에도 최선을 다했다고 한다. 훈련장에 남아 추가로 훈련을 소화하는 등 훈련에 매진한 것으로 전해졌다.

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맨유 출신 골키퍼 벤 포스터도 2025년 호날두의 훈련 습관을 공개한 바 있다. 포스터는 "호날두는 항상 철저하게 자기 관리를 했다. 훈련장에 가장 먼저 도착하고 가장 늦게 떠나는 선수였다"며 "가끔 일찍 도착할 때도 있었는데, 그때마다 그는 이미 와 있었고, 헬스장에서 운동하고 있었다"고 주장했다.

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여기에 더해 레알 마드리드에서 호날두와 함께 뛰었던 가레스 베일 역시 호날두가 얼마나 집착에 가까울 정도로 훈련에 몰두했는지 밝힌 바 있다.

이들의 주장은 앞서 호날두를 비판한 텐하흐와는 상반된다. 텐하흐는 호날두의 훈련 습관을 강하게 지적한 바 있다. 2021~2022년 맨유로 돌아온 호날두가 매일 최선을 다하는 모습을 보이지 않았다는 것이다.

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텐하흐의 주장을 반박하는 증거가 압도적으로 많다는 사실을 무시하기는 어렵다. 특히 호날두가 지금까지 쌓아온 업적을 살펴보면 더욱 그렇다. 호날두는 은퇴해도 이상하지 않을 나이에도 자신이 사랑하는 축구를 계속해서 이어 나가고 있다. 그의 축구 인생이 유종의 미를 거두기 위해서는 마무리가 중요하다. 호날두가 온갖 비난과 조롱이 쏟아지는 시기임에도 축구를 향한 헌신과 열정을 버려서는 안 되는 이유다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com