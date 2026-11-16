"韓 v 사우디, 포르투갈 v 덴마크 이변...축구토토 승무패 68회차 1등 적중자 無" 3억9968만여원 이월...17일 카타르전 결과는?[오피셜]

압박받는 손흥민

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서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜(대표이사 김대욱)가 한국-사우디아라비아 친선 A매치와 2026-2027 UEFA 네이션스리그 리그 페이즈 5차전 등 총 14경기를 대상으로 진행한 축구토토 승무패 68회차에서 1등 적중이 나오지 않아 3억 9968만 750원이 다음 회차로 이월됐다고 밝혔다.

11월 15일(일) 공식 인터넷 발매 사이트 베트맨이 발표한 적중결과에 따르면, 지정된 14경기의 결과를 모두 맞힌 1등 적중은 나오지 않았다. 2등은 6건이 적중했으며, 개별 적중금은 2664만 5,390원이다. 이어 3등은 122건(65만5220원), 4등은 1787건(8만9470원)이 적중에 성공했다. 이번 회차의 2등부터 4등까지 전체 적중 건수는 1915건이다.

이번 회차의 경기 결과는 승(홈팀 승리) 8경기, 무(무승부) 2경기, 패(홈팀 패배) 4경기였다.

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이번 회차 최대 이변은 포르투갈-덴마크(12경기)전에서 나왔다. 포르투갈은 안방에서 덴마크에 1대4로 완패하며 예상 밖의 결과를 남겼다. 반면, 네덜란드는 그리스(6경기)를 상대로 7대0 대승을 거뒀고, 아이슬란드도 불가리아 원정에서 5대0으로 승리했다.

한국도 사우디아라비아와의 친선 A매치(1경기)에서 2대3으로 패했다. 카타르 도하에서 중립 경기로 열린 이번 맞대결에서 한국은 사우디아라비아를 상대로 2골을 기록했지만, 3골을 허용하며 11월 첫 A매치를 패배로 마쳤다.

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이 밖에 슬로베니아-스위스(7경기)전과 코소보-이스라엘(8경기)전은 나란히 0대0 무승부로 끝났다. 스웨덴은 보스니아를 3대2로 꺾었고, 루마니아는 폴란드에 2대1로 승리했다.

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다음 회차인 축구토토 승무패 69회차는 한국(원정)-카타르(홈) 친선 A매치와 2026-2027 UEFA 네이션스리그 리그 페이즈 6차전 13경기를 대상으로 진행된다. 지난 15일(일) 오전 8시부터 발매를 시작했으며, 오는 16일(월) 오후 11시까지 전국 스포츠토토 판매점 및 베트맨에서 구매할 수 있다.

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이번 회차에서 가장 주목할 경기는 한국-카타르(8경기)전이다. 한국은 17일(화) 오후 11시(이하 한국시간) 카타르 도하에서 카타르와 친선 경기를 치른다. 앞선 사우디전에서 패한 한국이 카타르를 상대로 분위기 반전에 성공할 수 있을지가 주요 관전 요소다.

특히 한국은 사우디전에서 2골을 넣고도 3골을 허용한 만큼, 카타르전에서는 수비 조직력을 얼마나 안정시킬 수 있을지도 주목된다. 네이션스리그에서는 17일(화) 독일-네덜란드(5경기)전이 베를린에서 열리며, 18일(수)에는 덴마크-노르웨이(11경기)전과 폴란드-스웨덴(13경기)전 등이 펼쳐진다.

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이와 관련해 한국스포츠레저 관계자는 "이번 회차에서는 포르투갈이 덴마크에 패하는 등 예상 밖의 결과가 나오면서 1등 적중 없이 약 4억원의 적중금이 다음 회차로 이월됐다"며 "한국과 카타르의 친선 A매치를 비롯한 주요 경기가 편성된 69회차에도 많은 관심을 바란다"고 전했다.

한편, 축구토토 승무패 68회차 적중결과와 69회차 대상경기 및 발매 일정은 공식 인터넷 발매 사이트 베트맨에서 확인할 수 있다. 대상경기에 대한 자세한 분석 정보는 베트맨 내 토토가이드 페이지를 통해 확인할 수 있다.

전영지 기자