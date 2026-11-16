'멕시코전서 첫 선' LA행 도전하는 김은중 감독 "준비는 늦었지만, 더 철저히 준비해 올림픽 나서겠다"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박찬준 기자]2028년 LA올림픽 본선행을 노리는 김은중호가 팬들 앞에 첫 선을 보인다.

김은중 감독이 이끄는 남자 21세 이하(U-21) 대표팀은 17일 오후 7시 천안종합운동장에서 멕시코와 친선경기를 치른다. 5월 출항한 김은중호가 국내 팬 앞에서 치르는 첫 경기. U-21 대표팀은 앞서 10월 호주 원정 2연전을 통해 첫 발을 뗐다. 당시 1승1무를 거두며, 기분 좋게 출발했다.

11월 A매치 기간을 통해 점검에 나선 김은중호는 '북중미의 강호' 멕시코를 불러 들였다. 출발도 전에 악재가 속출했다. 김 감독은 이번 경기를 앞두고 지난 9~10월 A매치에서 커리어 최초로 A대표팀에도 뽑혔던 김민수(레인저스)를 야심차게 발탁했지만, 부상으로 부르지도 못했다. 여기에 추가 이탈자가 발생했다. 공격수 전민규(성남), 하정우(수원FC)가 부상으로 소집 제외됐다.

Advertisement

악재속에서도 일단 첫 경기는 나쁘지 않았다. 14일 천안 코리아풋볼파크에서 열린 비공개 경기에서 0대0으로 비겼다. 같은 기간 A대표팀에 손정범(서울)과 신민하(강원)까지 보내며 100%의 전력을 가동하지 못했다는 점을 감안하면, 제법 괜찮은 결과였다. 이제 시차적응까지 어느 정도 된 멕시코를 맞아 2차전에서는 더 어려운 승부가 예상된다. 김 감독은 16일 코리아풋볼파크에서 열린 공식 기자회견에서 "현재 우리의 색깔과 방향에 맞는 게임 모델을 입히는 과정이다. 우리가 준비한대로의 모습을 보여드릴 생각"이라고 했다.

한국축구는 2024년 파리올림픽에 나서지 못하며, 40년 만에 올림픽 본선 진출 실패의 굴욕을 맛봤다. LA 올림픽을 통해 자존심 회복을 노리지만, 상황은 여의치 않다. 아시아 무대가 상향 평준화된데다, 무엇보다 출전권이 3.5장에서 2장으로 줄었다. 김 감독도 이 부분을 잘 알고 도전에 나섰다. 그는 "일본이나 우즈베키스탄 같은 팀들은 벌써 2년 전부터 준비를 하고 있다. 늦은만큼 더 철저히 준비를 해야 한다"고 했다.

Advertisement

변수는 많다. 일단 1월 예정된 아시안컵이 12월로 연기되며 U-23 아시안컵 일정에도 변화가 생길 공산이 크다. 유럽파 차출도 고민이다. 김감독은 "항상 고민되는 부분"이라며 "공격에서 핵심적인 역할을 하는 선수들이 A매치 차출 기간이 아닌 U-23 아시안컵 본선에 나서지 못할 수 있기 때문에 신경을 쓰고 있다"고 했다. 어린 선수들이라 소속팀에서 많이 뛰지 못하는 부분도 김 감독의 머리를 아프게 한다.

Advertisement

이 모든 고민을 뒤로 하고 팬들에게 LA올림픽 본선 진출의 희망을 주기 위해서는 멕시코전에서 내용과 결과 중 최소 한마리 토끼는 잡아야 한다. 김 감독은 "1차전에서 공격에서 마무리할 수 있는 선수가 부족했다는 게 아쉬웠다. 2차전에서는 마지막 피니쉬에 신경을 쓰고 준비하고 있다"고 했다.

Advertisement

기대하는 선수는 '10대 센세이셔널' 김예건(즈베즈다)이다. 김예건은 지난 호주 원정에서도 환상적인 돌파로 득점에 성공했다. 김 감독은 "3살 월반했다는 건 그만큼의 실력을 갖췄다는 뜻이다. 우리 팀에서 주전으로 뛸 수 있는, 중요한 선수다. 빅리그에서 콜이 오고 있다는데, 빅리그로 가면 좋지만 가는 순간 차출이 어려워지기 때문에 잘하는 모습을 보면서도 불안하다"고 했다.

김예건은 "경기장 들어가면 나이 상관없이 다 똑같은 선수"라며 "형들 많이 도와서 경기에서 많이 이길 수 있게 하겠다"고 했다.

Advertisement

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com