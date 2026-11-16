이럴 수가! '韓 국가대표' 카스트로프 대반전, 부상 복귀 한 달 만에 행운...본격 주전 활약 예고 "다시 자리 잡을 것, 탁월한 개인 기량"

사진=X 캡처

사진=카스트로프 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]옌스 카스트로프가 본격적인 주전 복귀를 예고했다.

독일의 BMG뉴스는 14일(한국시각) '보루시아 묀헨글라트바흐는 올 시즌 분데스리가 잔류를 위한 희망을 이어가기 위해 여전히 많은 승점을 확보해야 한다'고 보도했다.

BMG뉴스는 '카스트로프와 딕스는 A매치 휴식기 이후 새로운 얼굴이 될까'라며 '여러 선수들의 복귀로 팀 구성에 변화가 있을 것으로 예상된다. 특히 스탕다르 리에주와의 친선 경기에서는 카스트로프와 니콜라스 ? 같은 선수들이 주전으로 자리 잡을 가능성을 보여주었다. 두 선수는 현재 스쿼드에 부족했던 탁월한 개인 기량을 갖췄다'고 전했다.

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사진=카스트로프 SNS 캡처

카스트로프는 최근 길었던 부상에서 돌아왔다. 2026년 북중미월드컵에서 월드컵 무대를 밟았던 카스트로프는 기대와 함께 2026~2027시즌을 준비했다. 하지만 개막도 하기 전에 쓰러지고 말았다. 8월 도중 어깨 부상을 당하며 수술을 파히자 못했다. 활약해야 하는 시점에 터진 장기 결장으로 인해 제대로 시즌 준비에 돌입할 수 없었다.

다행히 예상보다 일찍 부상에서 돌아왔다. 당초 11월을 넘겨야 할 것 같다는 우려와 달리 빠르게 재활에 성공한 카스트로프는 지난달 31일 파더보른과의 리그 경기에서 교체로 출전하며 복귀전을 치렀다. 이후 함부르크와의 리그 경기에서도 교체로 짧은 시간을 소화하며 몸 상태를 끌어올렸다.

사진=카스트로프 SNS 캡처

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이번 11월 A매치 기간, 대표팀에 승선하지 못한 카스트로프는 소속팀 묀헨글라트바흐에서 컨디션 회복에 집중했다. 최근 치른 스탕다르 리에주와의 친선경기에서 선발로 출전하며 몸 상태가 빠르게 회복되고 있음을 알렸다.

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묀헨글라트바흐로서는 카스트로프의 복귀가 중요할 수밖에 없다. 최근 루카스 울리히까지 부상으로 빠지며, 왼쪽 윙 포지션에서 활약할 선수가 부족했다. 카스트로프가 컨디션을 잘 끌어올린다면 울리히의 빈자리를 채울 가능성이 크다. 카스트로프로서는 부상 이후 다시 주전으로 도약하기 위해선 11월 A매치 이후 기회를 잡는 것이 관건이 될 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com