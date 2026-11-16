"왜곡된 얘기 많아 힘들었다" '은퇴설 마음고생' 황희찬 미쳤다, 빅리그 잔류 청신호 등장..."남을 가능성 배제 못 해, 완전 영입 옵션 보유"

사진=황희찬 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]황희찬에게 긍정 신호가 등장했다. 샬케에 잔류할 가능성이 거론됐다.

독일의 샬케토탈은 16일(한국시각) '샬케의 대대적인 개편, 11명의 계약 만료'라며 올 시즌 이후 샬케 선수단의 상황을 조명했다.

샬케토탈은 '샬케는 중대한 여름 이적시장을 맞이하고 있다. 핵심 선수들을 포함해 총 12명의 계약이 만료된다. 일부 선수들에게는 계약 연장이 강등을 피하는 데 직결되는 반면, 다른 선수들은 잔류 가능성이 희박하다'라며 계약 만료와 임대 만료 등의 상황에 놓인 선수들을 거론했다.

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사진=황희찬 SNS 캡처

황희찬도 그중 한 명이었다. 다만 황희찬은 팀을 떠날 가능성보다는 잔류에 무게를 뒀다. 샬케토탈은 '황희찬의 잔류 가능성도 배제할 수 없다. 샬케는 한국 국가대표인 황희찬에 대해 300만 유로의 완전 영입 옵션을 보유하고 있다'고 했다. 관건은 활약이었다. 샬케토탈은 '세 번의 선발 출전에서 잠재력을 보여주었지만 아직 확실한 주전 자리를 확보하지는 못했다'고 했다.

황희찬은 이번 여름 극적인 이적에 성공했다. 좀처럼 거취를 알 수 없었다. 울버햄튼과의 협의 끝에 팀을 떠나기로 마음 먹었지만, 행선지가 드러나지 않았다. 자칫 이적시장 막판까지 성사되지 못해 팀에 잔류하는 것이 아닌지에 대한 우려도 컸다. 이를 막아낸 팀은 샬케였다. 샬케는 이적시장 마감 35초 전 황희찬 영입을 성사시켰다. 시간이 부족했기에 메디컬 테스트까지 생략한 상태로 계약을 먼저 체결했다. 그만큼 황희찬 영입에 적극적이었다.

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 황희찬이 수비에 가담하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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빅리그 잔류를 위해서는 최고의 기회였다. 황희찬은 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 리그 12골, 2023~2024시즌 최고의 시간을 보냈다. 하지만 이후 고전을 면치 못했다. 부상과 부진이 겹쳤다. 두 시즌 내내 5골, 황희찬에게 기대가 컸던 울버햄튼 구단과 팬들에게는 확실히 아쉬운 성적이었다. 이런 상황 속에서 황희찬은 2025~2026시즌 소속팀의 강등까지 터지며 변화를 택해야 하는 입장에 놓였었다. 샬케의 손을 잡으며 빅리그 잔류에 성공했다.

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적응 기간을 거친 황희찬은 최근 소속팀에서 선발로 올라서며 점차 기회를 늘려가고 있다. 아직까지 공격포인트는 없으나, 활약을 위한 시간이 아직 충분히 남아있다. 남은 시즌 성적이 더 중요할 수밖에 없다. 11월 A매치에서도 분위기를 반전시켰다. 황희찬은 지난 9~10월 당시 은퇴설로 인해 어려움을 겪었다. 대표팀 승선에 의문을 품는 팬들도 많았으나, 사우디아라비아를 상대로 활약하며 비판 여론을 반전시켰다. 황희찬은 이후 인터뷰에서 "생각하지 못했던 얘기들이 바깥으로 많이 흘러나왔던 게 힘들었다"고 토로하기도 했다. 소속팀에서도 분위기를 반전시킬 발판을 마련했기에 A매치 이후 리그 경기들이 중요할 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com