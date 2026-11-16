김민재(페네르바체, 31) 현실화? 파격 소식! '뮌헨 명찰' 결국 떨어질까…이적료 최대 440억→'최우선 영입 대상' 주목

사진=SNS 캡처.

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 김봉수, 김민재가 수비 라인을 조율하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

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[스포츠조선 강우진 기자]페네르바체가 김민재(30)의 복귀를 원한다. 그를 유력 영입 후보로 검토하면서 수비 보강을 노리고 있다. 김민재가 바이에른 뮌헨 명찰을 내려놓을지 기대를 모은다.

튀르키예 줌후리예트는 16일(한국시각) '겨울 이적시장에서 수비진 보강에 나설 것으로 예상되는 페네르바체가 과거 팀에서 뛰었던 김민재를 영입 대상에 올려놓았다는 주장이 제기됐다'고 보도했다.

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 김민재가 황희찬, 오세훈, 이강인, 황인범 등과 함께 승리 기념사진을 찍고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

엠레 벨뢰졸루 감독 체제의 페네르바체는 겨울 이적시장에서 센터백을 추가할 것이 확실시되고 있다. 영입 명단 최상단에 오른 선수는 한국 국가대표 중앙 수비수 김민재다. 김민재는 현재 소속팀 뮌헨과의 계약 기간이 1년 6개월 남아 있다. 독일 구단은 향후 들어오는 제안에 따라 김민재를 매각하는 방안도 고려하고 있는 것으로 알려졌다. 김민재 역시 구단 간 합의가 이뤄진다면 페네르바체로 돌아가는 데 긍정적인 입장인 것으로 전해졌다. 뮌헨은 김민재의 이적료로 2500만~3000만유로(약 367억~440억원) 수준을 기대하고 있는 것으로 알려졌다. 페네르바체는 다가오는 겨울 이적시장에서 그와의 접촉을 시작해 협상에 나설 것으로 전해졌다.

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로이터연합뉴스

김민재의 향후 방향성은 페네르바체 수비수 아치 브라운의 이적설과도 맞닿아 있다. 이번 시즌 특히 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 경기에서 뛰어난 활약을 펼치며 주목받은 페네르바체의 아치 브라운을 향한 잉글랜드 프리미어리그(EPL)의 관심이 커지고 있다. EPL 몇몇 구단이 브라운의 에이전트에게 연락해 영입 조건을 문의한 것으로 전해졌다. 특히 지난 5일 페네르바체가 리버풀을 3대2로 꺾은 후 구단들의 접촉이 집중적으로 이뤄진 것으로 알려졌다. 브라운과 페네르바체의 계약에는 약 2300만유로(약 338억원)의 금액으로 팀을 떠날 수 있는 조항이 포함됐다고 한다.

24일 카타르 알라이얀 에듀케이션 시티 스타디움에서 대한민국과 우루과이의 경기가 열렸다. 우루과이 수비를 제치며 헤딩슛을 시도하고 있는 김민재. 알라이얀(카타르)=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2022.11.24/

김민재 입장에서는 당장 성급하게 하위 리그로 떠날 필요는 없어 보인다. 지난 시즌에는 기회를 못 받았다는 평가가 주를 이뤘지만, 2026~2027시즌 UEFA 챔피언스리그에서도 줄곧 기회를 받으며 지금은 주전 자원이라는 인식이 강하다. 빈센트 콤파니 감독도 꾸준히 그에 대한 신뢰를 보이면서 김민재의 뮌헨 잔류를 부추기고 있다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com