'히샬리송 결별' 공식 제안 전달 토트넘 눈물 펑펑! '630억 역대급 손실' 불가피…겨울 이적시장 전 합의안 마련 목표

사진=히샬리송 SNS

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[스포츠조선 강우진 기자]토트넘 홋스퍼의 공격수 히샬리송이 뛸 기회를 찾기 위해 튀르키예 쉬페르리그 문을 두드린다.

튀르키예 터키시풋볼은 16일(한국시각) '토트넘 공격수 히샬리송이 내년 1월 겨울 이적시장을 통해 쉬페르리그로 이적할 경우 정기적으로 선발 출전할 수 있어야 한다는 입장을 트라브존스포르에 전달했다'고 보도했다.

트라브존스포르는 겨울 이적시장을 앞두고 히샬리송 영입을 위한 노력을 강화했다. 토트넘과 구단 간 공식 협상을 시작하는 동시에 선수 측 대리인들과도 직접 협의를 진행하고 있다고 한다.

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매체는 '토트넘으로부터 히샬리송 측과 직접 접촉할 수 있도록 허가받은 트라브존스포르 관계자들은 선수의 우선순위에 관한 분명한 입장을 전달받았다'며 '토트넘에서 출전 시간이 부족했던 것에 불만을 느낀 히샬리송은 2026~2027시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 단 한 차례 출전해 단 68분만 소화했다'고 설명했다.

히샬리송은 트라브존스포르에서 로테이션 자원으로 활용되는 것이 아니라 정기적으로 선발 출전할 수 있다는 확답을 원한다. 트라브존스포르 수뇌부는 이러한 요구를 걸림돌로 여기기보다는 히샬리송의 열정을 긍정적으로 받아들인 것으로 알려졌다. 히샬리송이 자신의 경기력을 되살리려는 강한 의지를 보이고 있다는 점이 구단의 목표와 잘 맞는다고 판단했기 때문이다. 구단 간 협상과 관련해서는 트라브존스포르가 이미 토트넘에 첫 공식 제안을 전달한 것으로 알려졌다. 토트넘이 처음 요구한 이적료를 낮추기 위한 협상이 진행 중이라고 한다. 토트넘이 트라브존스포르 측에 요구한 이적료는 1500만유로(약 220억원) 수준으로 평가된다. 토트넘은 2022~2023시즌을 앞두고 에버턴에서 히샬리송을 5800만유로(약 850억원)에 영입했다. 사실상 해당 가격에 매각해도 630억에 달하는 막대한 손실을 보는 셈이다.

AP연합뉴스

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토트넘에게 상황은 불리하다.

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매체는 '현재 히샬리송이 토트넘에서 계약 마지막 해에 접어들고 있기 때문에 트라브존스포르는 시장 가치에 해당하는 금액을 전부 지급하기보다는 낮아진 이적료로 영입하는 방안을 추진하고 있다'며 '구단은 1월 이적시장이 열리기 전에 합의안을 마련하기 위해 트라브존스포르와 토트넘, 선수 측 에이전트 사이의 협상을 동시에 이어가고 있다'고 전했다.

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트라브존스포르가 EPL에서 검증된 득점력을 갖춘 공격수 영입에 나선 배경에는 일부 공격진의 부진이 맞닿아 있다. 폴 오누아추는 이번 시즌 기대에 부응하는 모습을 보여주지 못하고 있다. 이에 따라 구단 수뇌부는 최전방에 이름값 있는 선수를 영입하는 것을 우선 과제로 삼았다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com