이럴 수가! 베일은 아닌데 손흥민은 맞다 '토트넘 초신성 공격수' 주목…"슈퍼스타로 성장할 수 없다는 뜻 아냐"

사진=포토마치

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[스포츠조선 강우진 기자]토트넘 홋스퍼의 차세대 공격수로 각광받는 '초신성' 루카 윌리엄스바넷은 가레스 베일과는 거리가 먼 선수로 평가받는다. 오히려 손흥민에 가까운 선수라는 평가가 우세하다.

영국 풋볼팬캐스트는 16일(한국시각) '윌리엄스바넷은 포지션과 플레이 스타일 모두에서 베일과 다른 유형의 공격수다'며 '그렇다고 그가 슈퍼스타로 성장할 수 없다는 뜻은 아니다. 다만 베일과 똑같은 유형의 선수가 되거나 그의 재림은 아닐 것이라는 의미다'고 보도했다.

윌리엄스바넷은 유소년팀에서 눈에 띄는 활약을 펼치며 팬들의 기대를 모으기 시작했다. 그는 U18, U19, U21 팀에서 뛴 51경기에서 40골 22도움을 기록했다. 그러나 그가 2025~2026시즌 1군에서 출전한 경기는 토마스 프랑크 감독 체제에서 치른 카라바오컵(EFL컵) 동커스터 로버스전이 유일했다.

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사진=플로리안 플레텐베르크

감독 교체 후 로베르토 데 제르비 감독이 사령탑에 앉으면서 그에게 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 데뷔의 기회가 왔다. 지난 1일 크리스털 팰리스와의 경기에서 그는 교체로 출전해 완벽한 측면 돌파 후 모하메드 쿠두스에게 득점 찬스를 만들어주며 눈길을 끌었다. 이 장면 이후 '포스트 손흥민'이 등장했다는 현지 보도까지 나오면서 그에 대한 기대를 모았다.

토트넘의 대표적인 윙어는 손흥민뿐 아니라 가레스 베일도 있다. 그러나 매체는 그가 베일과 유사한 유형은 아니라고 지적했다.

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풋볼팬캐스트는 '잉글랜드 연령별 대표팀 출신인 그가 유망주로서 매우 흥미로운 재능인 것은 분명하다'면서도 '그러나 과거 어린 나이에 슈퍼스타로 성장했던 베일의 발자취를 그대로 따를 선수로 보이지는 않는다'고 전했다.

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사진=토트넘 홋스퍼

윌리엄스바넷은 오른발잡이 공격수로, 공격형 미드필더 또는 왼쪽 측면에서 뛸 수 있다. 그는 기술적인 역량과 뛰어난 움직임을 활용해 상대 선수들을 제치고 스스로 기회를 만들어내는 유형이다. 반면 베일은 왼발잡이 공격수였다. 뛰어난 볼 컨트롤 능력뿐 아니라 피지컬과 힘을 바탕으로 경기하는 선수다. 베일은 사우샘프턴에서 이적한 뒤 토트넘에서 왼쪽 풀백으로 선수 생활을 시작했다. 이후 공격적인 역량을 드러내면서 순식간에 월드클래스로 도약했고, 레알 마드리드로 이적해 전 세계적 관심을 받았다.

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토트넘은 윌리엄스바넷이 베일과 같은 선수로 성장하는 것보다는 손흥민과 유사한 역할을 기대해야 한다. 드리블을 바탕으로 측면을 허물거나 득점력을 발휘해 승부를 결정짓는 선수로의 성장을 말한다. 토트넘이 고질적인 골 결정력 부족으로 부진을 겪은 만큼 확실한 해결사의 등장은 필수적이다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com