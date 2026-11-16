사라진 골키퍼 물병이 발단?…U20 축구 결승서 관중 난투극

사진출처=더우인

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[스포츠조선 장종호 기자] 중국 20세 이하(U20) 축구대회 결승전에서 관중 난투극이 벌어져 1명이 다치는 사태가 발생했다.

펑파이신문 등 중국 매체들에 따르면 11일 저장성 항저우시 샤오산 스포츠센터에서 열린 저장 구단과 상하이 선화의 U20 챔피언십 결승전에서 소동이 벌어졌다.

승부차기를 앞두고 상하이 선화 골키퍼 왕제가 사용하던 물병을 저장 구단의 볼보이가 가져간 것이 발단이었다.

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해당 물병에는 저장 선수들의 페널티킥 습관을 정리한 메모가 붙어 있었던 것으로 알려졌다. 골키퍼가 상대 키커들의 습관을 파악해 승부차기에 대비하려 했던 것으로 보인다.

볼보이는 물병을 관중석으로 던졌고, 이를 본 상하이 선화 선수 여러 명이 볼보이를 둘러싸면서 충돌이 벌어졌다.

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충돌은 관중석으로까지 번졌다. 양 팀 팬들이 서로 물건을 던지고 주먹을 휘두르는 등 격렬한 몸싸움을 벌인 것이다.

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일부 관중은 상의를 벗은 채 몸싸움을 벌였고, 한 남성은 빗자루를 휘두르며 상대 팬들을 공격하는 모습도 영상에 포착됐다.

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저장 팬 한 명은 머리를 다쳐 피를 흘렸으며, 구급차에 실려 병원으로 이송된 것으로 전해졌다.

양측 구단의 설명은 엇갈렸다. 상하이 선화 측은 선수들이 볼보이를 둘러싼 사실은 인정하면서도 폭행은 없었다고 주장했다. 반면 저장 구단은 볼보이가 선화 선수들에게 둘러싸여 폭행을 당한 뒤 바닥에 쓰러졌다고 밝혔다.

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중국축구연맹 산하 리그 운영 기구는 사건 조사에 착수했다.

경기는 저장이 극적인 역전승을 거두며 마무리됐다. 상하이 선화는 전반 두 골을 넣어 앞서갔지만, 저장이 후반 막판 동점골을 터뜨리며 정규시간을 2대2로 마쳤다. 연장전에서도 승부를 가리지 못한 두 팀은 승부차기에 돌입했고, 저장이 4대3으로 이겨 대회 우승을 차지했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com