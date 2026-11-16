"승부사 지소연 간절한 꿈 이룰까" 수원FC 위민, WK리그 첫 통합우승+W코리아컵 초대챔피언 전인미답 '트레블' 도전!

사진제공=수원FC 위민

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[스포츠조선 전영지 기자]'WK리그 1위' 수원FC 위민이 창단 첫 통합우승 및 트레블 도전에 나선다.

수원FC 위민은 18일 오후 7시 수원종합운동장에서 경주한수원WFC와 2026년 WK리그 챔피언결정 2차전을 치른다. 지난 15일 경주시민운동장에서 열린 원정 1차전에서 0대0으로 승부를 가리지 못했다. 정규리그 1위(20승 2무 6패)로 챔피언결정전에 직행한 수원FC 위민은 구단 역사상 처음으로 정규리그, 챔피언결정전을 모두 제패하는 통합우승에 도전한다. 수원FC 위민은 2010시즌, 2024시즌 두 차례 챔피언 트로피를 들어올렸지만 정규리그 2위로 통합우승은 아니었다. 잉글랜드 첼시에서 수많은 우승컵을 들어올린 '리빙레전드' 지소연에게도 간절한 트로피다. 2023년 챔프전에서 아쉽게 트로피를 놓친 후 미국행을 택했던 그녀가 3년 만에 돌아온 WK리그에서 첫 통합우승에 도전한다. 1차전 독감으로 제 컨디션이 아니었던 최유리(정규리그 득점 2위, 10골)도 컨디션을 회복했다.

출처=수원FC 위민

지난 4월 안방 캐슬파크에서 열린 WACL 4강에서 북한 내고향여자축구단에 분패하며 결승행을 놓친 후 수원FC 위민은 이를 악물었다. 또 한번의 WACL 출전을 목표로 리그 통합우승을 향해 앞만 보고 달려왔다. 안방에서 펼쳐질 운명의 2차전을 앞두고 박길영 수원FC 위민 감독은 "전반부터 경기를 주도했음에도 슈팅이 많이 나오지 않아 아쉬웠다. 슈팅을 아낀 점이 무승부로 이어진 이유다. 슈팅 찬스 창출과 슈팅, 골로 연결하는 과정을 좀더 세밀하게 준비해서 다음 경기는 반드시 승리하겠다"는 강인한 각오를 전했다.

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사흘 만에 열리는 챔프결정 2차전 3일 후 또 한 번의 결승이 기다린다. 수원FC 위민은 21일 오후 2시 경기도 이천종합운동장에서 열리는 2026년 W코리아컵 결승에서 세종 스포츠토토와 초대 챔피언 자리를 놓고 격돌한다. 9월 제107회 전국체전 우승에 이어 정규리그 통합우승을 이룬 후 W코리아컵 초대 챔피언까지, 사상 첫 트레블(3관왕) 신화에 도전한다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com