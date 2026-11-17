사진=루카쿠 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]로멜루 루카쿠가 벨기에 대표팀 은퇴를 선언했다.

벨기에왕립축구협회(RBFA)는 16일(한국시각) 홈페이지를 통해 '루카쿠의 모든 것에 감사하다'고 은퇴 소식을 공식 발표했다.

벨기에왕립축구협회는 '우리는 벨기에 대표팀과 벨기에 축구 역사에 공헌한 루카쿠에 대해 진심으로 감사를 표한다'며 '지난 세월 동안 보여준 헌신과 팬들과 나눴던 감동, 그리고 그가 남긴 잊을 수 없는 추억에 진심으로 감사를 표한다. 우리는 그가 남은 선수 생활에 행운이 가득하길 바란다. 무엇보다도 사랑하는 사람들과의 생활, 많은 행복, 성취, 아름다운 순간들을 누리길 기원한다. 언제나 벨기에 대표팀의 일원일 것이다'고 전했다.

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사진=루카쿠 SNS 캡처

루카쿠 또한 개인 SNS를 통해 '16년 동안 나는 국가대표팀을 위해 내가 가진 모든 것을 다했다. 모든 감정을 겪어봤다. 나는 항상 멋진 팀원들과 함께 뛰었다. 그들 모두에게 감사하는 마음을 전한다. 나는 모든 코치들에게도 감사드린다. 그들은 우리 팀을 돕기 위해 나에게 힘을 주고 신뢰를 주었다. 좋은 여정이었고 나는 모든 순간을 즐겼다'고 했다.

이어 '벨기에 팬들에게 감사드린다. 당신들이 우리 팀에게 준 지지를 위해 감사드린다. 나는 4번의 월드컵과 3번의 유로에서 벨기에를 대표한 것을 자랑스럽게 생각한다. 그 순간들은 절대 잊지 못할 것이다. 여기서 멈추기로 한 내 결정에는 불편함이 없다. 놀라웠고, 즐거웠다. 늘 감사했다'고 대표팀에서의 마지막 인사를 전했다.

사진=루카쿠 SNS 캡처

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루카쿠는 불과 16세의 나이에 벨기에 A대표팀에서 데뷔했다. 무려 4번의 월드컵과 3번의 유로 대회를 소화하며, 케빈 더브라위너, 티보 쿠르트아, 다비드 메르텐스, 에덴 아자르 등과 함께 벨기에의 황금세대로 명성을 높였다. 벨기에 대표팀에서 쌓아올린 성적도 대단하다. 135경기에 출전해 94골을 넣었다. 경기당 0.69골에 가까운 득점력을 선보이며 대표팀 선봉에 섰다.

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벨기에는 루카쿠와 함께 역사를 쓰기도 했다. 2018년 러시아월드컵에서는 루카쿠와 더불어 벨기에 황금 세대가 가득한 대표팀이 역사적인 3위를 차지하는 등 쾌거를 이뤄냈다. 하지만 영광은 오래 가지 못했고, 루카쿠도 일찍 자신의 대표팀 생활에 마침표를 찍었다. 1992년생인 손흥민, 1985년생인 루카 모드리치 등 루카쿠보다 나이가 많은 선수들이 아직도 대표팀에서 뛰고 있다는 점을 고려하면 이른 선택일 수 있다. 다만 루카쿠는 최근 대표팀 주전에서 밀려나는 모습을 보이며 조금 빠르게, 아름다운 이별을 택했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com