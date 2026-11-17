사진=이강인 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]아틀레티코 마드리드에는 악재다. 핵심 선수인 마르크 푸빌이 쓰러졌다.

스페인의 마르카는 16일(한국시각) '푸빌은 부상을 입어 20분 만에 교체되었다'고 보도했다.

스페인은 16일 스페인 마드리드에서 열린 잉글랜드와의 2026~2027 유럽축구연맹(UEFA) 네이션스리그(UNL) 리그A 3조 최종전에서 2대3으로 패배했다. 스페인은 이날 해리 케인에 선제 실점 이후 후반 에즈리 콘사와 벤 화이트의 연속 골까지 허용하며 0-3으로 밀렸다. 이후 2골을 따라잡았지만, 마지막 한 골의 격차를 좁히지 못하고 고개를 숙였다.

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스페인의 아쉬운 결과, 하지만 이 경기를 지켜본 아틀레티코는 더 웃을 수 없었다. 푸빌의 부상이 발생했기 때문이다. 푸빌은 이날 잉글랜드를 상대로 선발 출전했다. 경기 초반 통증을 호소했던 푸빌은 이후 코너킥 상황에서 잉글랜드 수비수 콘사에게 발을 밟히면서 더 큰 문제가 일어나고 말았다. 결국 경기를 더 소화할 수 없게 되며, 불과 20분 만에 경기장을 떠나야 했다.

마르카는 '푸빌은 발목 부상으로 일찍 교체됐다. 아틀레티코 마드리드의 핵심 선수 중 한 명인 그는 부상 정도를 살펴봐야 할 것이며, 향후 경기에 출전할 수 있을지 여부도 아직 알 수 없을 것이다'고 전했다.

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스페인의 아스도 '아틀레티코는 푸빌의 진단 결과를 초조하게 기다리고 있다. A매치 기간 동안 아틀레티코는 큰 타격을 입었다. 구단 의료진은 스페인과 잉글랜드의 경기 도중 입은 푸빌의 발목 부상을 진단하기 위해 그를 검진할 예정이다. 푸빌이 여러 경기 결장하게 된다면 감독에게 상당한 타격이 될 것이다'고 설명했다.

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푸빌의 이탈이 장기화된다면 가장 고민이 커지는 쪽은 역시 아틀레티코다. 올 시즌도 푸빌은 디에고 시메오네 감독의 전술에서 중요한 역할을 맡고 있다. 오른쪽 측면에서 센터백과 풀백을 오가는 플레이로 수비적인 영향력이 뛰어나다. 줄리아노 시메오네, 코케, 이강인 등과 함께 아틀레티코 전술의 우측을 책임지는 파트너라고 봐도 무방하다. 시메오네 감독도 푸빌의 부상 정도에 관심이 클 수밖에 없다.

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아틀레티코의 시즌 초반 전진을 가로막는 장애물이 등장했다. 크리스티안 로메로도 부상으로 빠진 상황에서 수비진의 추가 이탈은 아틀레티코로서는 절대 피해야 할 일이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com