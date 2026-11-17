기자회견 하는 김예건 (서울=연합뉴스) 남자 21세 이하(U-21) 축구 대표팀 김예건이 16일 충남 천안 코리아풋볼파크에서 열린 공식 훈련에 앞서 인터뷰하고 있다. 2026.11.16 [대한축구협회 제공. 재판매 및 DB 금지] photo@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]'제2 이강인' 막내 김예건(18·즈베즈다)이 폭풍 성장하고 있다.

김은중 감독이 이끄는 대한민국 21세 이하(U-21) 대표팀은 17일 오후 7시 천안종합운동장에서 멕시코와 친선경기 2차전을 치른다. 지난 14일 비공개로 치른 1차전에선 0대0으로 무승부를 기록했다.

그는 16일 오후 충남 천안 코리아풋볼파크에서 열린 공식 기자회견에서 "팀의 막내로서 형들 많이 도와서 경기에서 많이 이길 수 있게 하겠다. 경기장 들어가면 나이 상관없이 다 똑같은 선수"라고 각오를 다졌다.

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사진=츠르베나 즈베즈다 SNS 캡쳐

2008년생 김예건은 한국 축구의 미래로 꼽힌다. 그는 2019년 폴란드에서 열린 국제축구연맹(FIFA) 20세 이하(U-20) 월드컵에서 두 살 많은 형들과 준우승을 이끌었던 '막내형' 이강인(아틀레티코 마드리드)을 이을 재능으로 평가받는다. 김예건은 "그런 평가를 받는다는 것에 기분이 엄청 좋다. 그런 꿈을 항상 꿔왔다"고 말했다.

김예건은 올 시즌 전북 현대의 유니폼을 입고 프로에 데뷔했다. 준프로 신분이었다. 지난 7월 11일 울산 HD를 상대로 만 17세 11개월 4일의 나이로 데뷔골까지 기록했다. 그는 날카로운 움직임으로 빠르게 적응했다. 김예건은 전북과 프로 계약을 맺고, 프로 선수로 등록을 마쳤다. 전북 구단 사상 처음으로 고등학교 재학 중에 준프로에서 정식 프로로 전환하는 역사를 썼다. 그는 여름 이적 시장 즈베즈다로 이적해 새 도전에 나섰다.

사진=츠르베나 즈베즈다 SNS 캡쳐

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유럽 무대에서도 빠르게 자리잡고 있다. 그는 이적 단 6일만에 즈베즈다의 19번 유니폼을 입고 유럽 무대에 섰다. 최근 1군 무대에서 연속 출전했다. 지난 1일엔 마크바 샤바츠와의 2026~2027시즌 세르비아 수페르리가 14라운드 원정 경기에서 결승골을 어시스트하며 팀의 4대2 승리를 이끌었다. 최근 세르비아의 'UNA'는 '독일 분데스리가 팀들이 김예건을 주시하고 있다. 올 시즌을 앞두고 즈베즈다에 합류한 김예건은 이미 유럽 구단들의 관심을 끌고 있다. 덴마크의 미트윌란과 독일 분데스리의 호펜하임과 아우크스부르크가 그를 적극 주시하고 있다'고 보도했다.

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김예건은 "대표팀에서 뛰고 싶은 마음이 항상 크다. 불러만 주신다면 엄청난 영광"이라며 "모든 대회에서 다 우승하고 싶다"고 각오를 다졌다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com