사진캡처=크리스털 팰리스 SNS

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[스포츠조선 박찬준 기자]위기의 크리스털 팰리스가 승부수를 띄웠다.

크리스털 팰리스는 17일(한국시각) 구단 공식 채널을 통해 '토마스 프랭크 감독을 선임했다'고 발표했다. 크리스털 팰리스는 '프랭크 감독은 2029년 6월까지 팰리스의 사령탑을 맡기로 계약을 체결했다. 그는 브렌트포드와 토트넘에서 감독직을 역임한 경력이 있어 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에 대한 풍부한 경험을 가지고 있다'고 전했다.

프랭크 감독은 "훌륭한 클럽을 이끌게 되어 영광"이라며 "정말 기대가 크다. 팰리스는 잉글랜드와 EPL에서 상징적인 구단이다. 나는 선수들과 구단 관계자 모두를 돕고 지원하기 위해 내가 할 수 있는 모든 것을 다할 것이며, 그들을 만나는 것이 정말 기대된다"고 밝혔다.

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스티브 패리시 회장은 "프랭크를 팰리스에 맞이하게 되어 매우 기쁘다. 그는 승리하는 팀을 만들고 선수들의 기량을 향상시키는 데 탁월한 능력을 입증해 왔으며, 이는 우리 클럽에 완벽하게 어울리는 인물"이라며 "프랭크의 풍부한 경험이 남은 시즌 동안 우리의 목표 달성에 도움이 될 것"이라고 말했다.

이에 앞서 유럽 축구 이적시장의 최고 권위자로 꼽히는 파브리치오 로마노는 자신의 SNS를 통해 '크리스털 팰리스가 프랭크 감독을 새로운 사령탑으로 선임하기 위한 구두 합의를 마쳤다. 계약 기간은 2029년 6월까지'라며 트레이드마크인 'HERE WE GO'를 외쳤다.

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크리스털 팰리스는 최대 위기다. 개막 후 치른 10번의 경기에서 승점 7점만을 얻으며 리그 최하위로 추락했다. 특히 24골로 리그에서 가장 많은 실점을 허용 중인 수비가 문제다. 올 여름 크리스털 팰리슨느 지난 두 시즌 반 동안 팀을 이끌었던 올리버 글라스너 감독과 결별한 뒤, 피에르 사주 감독을 선임했다. 글라스너 감독은 크리스털 팰리스 재임 기간 동안 FA컵과 유럽콘퍼런스 정상을 이끌었다.

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후임자를 찾아 나선 크리스털 팰리스는 지난 시즌 랑스에서 리그1 준우승과 쿠프 드 프랑스 우승이라는 돌풍을 일으킨 사주 감독을 낙점했다. 3년 계약을 맺었다. 하지만 브라이턴에 굴욕적인 0대5 패배뿐만 아니라, 맨시티전에서는 4실점, 승격팀 입스위치전에서는 3실점을 허용했다. 사주 감독의 마지막 지휘 경기는 A매치 휴식기 전 열린 리버풀과의 홈 경기가 됐다. 1대3으로 패했다.

사진캡처=크리스털 팰리스 SNS

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결국 크리스털 팰리스는 칼을 빼들었다. 12일 구단 공식 채널을 통해 사주 감독과의 결별을 발표했다. 3년 계약을 맺었지만 5개월 만에 작별했다.

빠르게 후임 감독을 찾았다. 잉글랜드에서 검증된 지도자를 원했고, 프랭크 감독이 낙점됐다. 프랭크 감독은 7년간 브렌트퍼드를 이끌며 능력을 인정받았다. 2016년 12월 브렌트퍼드 코치로 합류한 뒤 2018년 9월 정식 감독으로 승격했다. 이후 2020~2021시즌 챔피언십 승격 플레이오프에서 우승하며 구단 역사상 처음으로 EPL 승격을 이끌었다.

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프리미어리그에서도 경쟁력을 입증했다. 브렌트퍼드는 프랭크 감독의 지휘 아래 4시즌 동안 각각 13위, 9위, 16위, 10위를 기록했다. 이같은 능력을 인정받아 지난해 여름 토트넘의 재건 임무를 낙점받았다. 유로파리그 우승을 차지하며 유종의 미를 거둔 손흥민은 프랭크 감독의 부임과 함께 10년간 활약했던 토트넘을 떠났다.

하지만 토트넘에서 최악의 모습을 보였다. 13승10무15패의 성적을 거뒀다. 토트넘은 강등권으로 추락했다. 리그 8경기 연속 무승 행진이라는 부진 끝에 결국 프랭크 감독은 경질됐다. 이후 토트넘은 임시 감독 체제를 거친 뒤 현 로베르토 데 제르비 감독 체제에서 가까스로 잔류했다.

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BBC에 따르면 크리스털 팰리스는 프랭크 감독이 구단을 강등 위기에서 벗어나게 할 적임자라고 믿고 있는 것으로 전해졌다. 크리스털 팰리스 경영진은 전 에버튼 및 노팅엄 포레스트 감독 션 다이치와 툴루즈 감독 옌스 베르텔 아스코우 등 다른 선택지들도 함께 검토했지만, 수비 조직 강화에 강점을 갖고 있는 프랭크 감독을 택했다. 야인이었던 프랭크 감독은 9개월 만에 명예 회복 기회를 얻었다.

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크리스털 팰리스는 22일 승격팀 코벤트리 시티를 상대로 2026~2027 EPL 11라운드를 치른다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com