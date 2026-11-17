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[스포츠조선 박찬준 기자]이것이 클롭 효과다.

위르겐 클롭 감독이 이끄는 독일이 '라이벌' 네덜란드를 완파했다. 독일은 17일(한국시각) 독일 베를린의 올림피아슈타디온에서 열린 네덜란드와의 2026~2027시즌 유럽축구연맹(UEFA) 네이션스리그(UNL) 리그A 2조 최종 6차전 홈 경기에서 5대0 대승을 거뒀다.

이날 승리로 조별리그 6경기에서 3승2무1패를 거둔 독일은 UNL 8강에 올랐다. 독일은 네덜란드, 이날 세르비아를 1-0으로 따돌린 그리스와 같은 승점 11점을 기록했지만, 골득실에서 앞섰다.

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UNL 리그A에선 16개국이 4개 조로 경쟁해 조 상위 2개 팀이 8강에 오른다. 승점이 같으면 조별리그 상대 전적을 따지게 된다. 독일과 네덜란드, 그리스는 맞대결 승점에서도 모두 5를 기록해 우열을 가리지 못하면서 맞대결 골 득실까지 따졌는데, 독일이 +4로 1위를 차지하고 네덜란드가 +2로 2위, 그리스가 -6으로 3위가 됐다.

지난 2026년 북중미월드컵에서도 실패한 독일은 자국 최고 명장인 클롭 감독을 선임해 반등을 노렸다. 클롭 감독은 독일 분데스리가 우승 2회, 잉글랜드 프리미어리그 우승 1회, 유럽챔피언스리그 우승 2회 등을 차지한 세계 최고의 명장이다. 에너지 고갈을 이유로 리버풀을 떠나 레드불 그룹의 테크니컬 파트를 맡았던 클롭 감독은 위기의 독일이 SOS를 보내자 수신했다.

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클롭 감독은 "대표팀은 그 어떤 것보다도 우리 독일인들을 하나로 묶어주는 힘이 있다"며 "그 점이 나에게 이 임무가 특별한 이유다. 지난 1년 반 동안 레드불에서 경험하고 배운 모든 것에 감사하며, 이번 계약을 가능하게 해준 열린 분위기에도 감사드린다. 이제 나는 독일 축구계에서 맡게 될 이 특별한 임무에 기대를 걸고 있다. 우리는 겸손과 인내심을 가지고 함께 노력할 것이다. 서로를 위해 싸우고, 축구를 즐기며, 우리 국민들이 온전히 응원할 수 있는 팀을 만들어 나가는 것이 목표다"고 소감을 밝혔다.

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하지만 출발은 좋지 않았다. 데뷔전이었던 네덜란드와의 경기에서 1대1로 비기며 불안한 첫 발을 뗀 클롭호는 급기야 이어진 그리스 원정에서 0대1로 패했다. 독일이 그리스를 상대로 패한 것은 역사상 처음이었다.

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이후 제 궤도에 올랐다. 10월2일 세르비아와의 경기에서 톰 비쇼프와 플로리안 비르츠의 연속골로 2대0 승리를 거둔 것을 시작으로 10~11월 4경기에서는 3승1무로 무패를 달렸다. 이날 경기에서는 한층 좋아진 모습으로 클롭 감독 부임 이후 최다 득점과 최다 격차 승리도 챙겼다.

독일은 4-2-3-1 포메이션을 가동했다. 하베르츠가 최전방에 섰고, 2선에는 셰르한트, 비르츠, 그루다가 자리했다. 키미히, 파블로비치가 중원을 꾸렸다. 브라운, 슐로터베크, 타, 트로이가 포백을 이뤘고, 테어 슈테겐이 골문을 지켰다. 선발 출전했다.

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네덜란드도 4-2-3-1 전형을 들고 나왔다. 말런, 각포, 레인더르스, 서머빌, 팀버, 페이르만, 다른 팀버, 판더펜, 판헤케, 둠프리스, 페르브뤼헌이 출격했다.

독일은 전반 41분 셰르한트의 선제 결승 골로 앞서 나갔다. 클롭 감독의 선택을 받아 지난달 A매치에 데뷔한 뒤 이날로 4번째 경기를 치른 셰르한트는 키미히의 패스를 받아 페널티 지역 왼쪽을 파고든 뒤 오른발 슈팅을 폭발시켰다. A매치 데뷔골이었다.

전반을 한 골 차 리드로 마친 독일은 후반 15분 비르츠가 페널티 아크 오른쪽에서 날린 왼발 중거리포로 한 발 더 달아났다. 후반 20분엔 슐로터베크가 프리킥 상황에서 다이빙 헤더로 팀의 세 번째 골을 성공시켰다. 이후에도 독일은 후반 26분 비르츠가 멀티골을 넣었고, 후반 32분 브라얀 그루다의 득점포까지 터지면서 완승을 마무리했다.

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8강전은 내년 3월 열리며, 대진은 추후 추첨으로 결정된다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com