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[스포츠조선 박찬준 기자]"임시 감독 체제, 대표팀에 긍정적이지 않다."

'중원의 핵' 황인범(포르투)의 작심 발언이었다. 황인범은 16일(이하 한국시각) 카타르 도하의 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 치러진 대표팀 훈련에 앞서 취재진과 만나 로베르트 모레노 감독의 불투명한 미래에 대해 언급했다.

모레노 감독이 이끄는 한국 축구 대표팀(FIFA 랭킹 32위)이 17일 오후 11시 카타르 도하의 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 카타르(FIFA 랭킹 60위)와 평가전을 치른다. 11월 A매치 중동 2연전의 두번째 경기이자 2026년 마지막 A매치다. 2026년 북중미월드컵 실패를 비롯, 각종 실기로 차갑게 식은 팬들의 마음을 돌리기 위해서는 '유종의 미'가 중요하다.

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무엇보다 모레노 감독의 마지막 경기다. 홍명보 감독 사퇴 후 임시로 지휘봉을 잡은 모레노 감독의 계약기간은 11월27일까지다. 당초 1월 사우디에서 열릴 예정이던 아시안컵까지 연장 옵션이 있었지만, 중동 정세 불안으로 아시안컵이 12월로 연기되며 모레노 감독의 미래는 불투명해졌다. 설상가상으로 정몽규 회장이 물러나며 공석이 된 대한축구협회장 선거마저 연기된 상황이다.

이런 상황을 바라보는 황인범의 마음은 복잡하기만 하다. 황인범은 "이런 이야기하는 것도 조심스럽다"며 "비록 미뤄지긴 했지만, 아시안컵을 앞두고 입지가 불투명한 임시 사령탑과 준비를 한다는 게 모두에게 좋을 게 없다고 생각했었다"고 말했다.

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그는 "축구협회를 책임질 회장님이 없다 보니 대표팀마저 임시 감독 체제로 가게 됐다"라며 "모레노 감독과 아시안컵까지 함께 간다라는 부분이 결정돼 있었다면 선수들과 감독의 소통도 더 수월할 수 있었을 것"이라고 설명했다.

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이어 "모레노 감독님이 유임하실지, 원래 계약대로만 하실지는 잘 모르겠지만, 그래도 카타르전에선 선수들이 감독님이 원하는 모습을 경기장에서 볼 수 있도록 해야 한다. 어떤 결과로 이어지든 감독님도 후회 없게 하는 게 선수들의 역할"이라고 강조했다.

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황인범은 특히 "모레노 감독님뿐만 아니라 앞서 대표팀의 임시 지도자를 맡으셨던 분들 모두 대표팀을 이끄는 게 아니라 사실 도와준다는 표현이 맞을 것"이라며 "그런 부분들은 임시 사령탑과 대표팀에도 긍정적이지는 않다. 대한민국 축구가 발전할 수 있는 길로만 모든 게 잘 이뤄졌으면 좋겠다"고 토로했다.

황인범은 앞서 9~10월 A매치에서도 "일단 도움을 줄 분이 안 계신다. 회장님이 지금 안 계신 상황이고, 감독님도 임시 감독님으로 오셔서 어떻게 될지 미래를 모르는 상황이다. 그래서 선수 입장에서 쉽지 않은 것 같다"라고 한 바 있다.

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그럼에도 각오는 남다르다. 황인범은 "올해 마지막 A매치를 치르게 됐다. 직전 사우디아라비아전에서 승리를 따내지 못한 만큼 이번에는 좋은 경기력으로 이기는 게 가장 중요하다"고 말했다.

모레노호는 앞서 치른 5경기에서 2승1무2패에 그쳤다. 플랜A인 4-4-2가 제대로 작동하지 않으며, 어려운 경기를 자초하고 있다. 빌드업도 불안한 모습이었다. 황인범은 "그런 부분이 잘되지 않은 상황이 있었고, 어떤 식으로 풀어나갈지 팀 미팅을 통해 많은 이야기가 나왔다"라며 "전술의 구조적 변화나 선수들 움직임의 변화에 대해 감독님이 이야기를 많이 해주셨다. 보완된 모습을 보여드리겠다"고 설명했다.

황인범은 마지막으로 팬들의 사랑을 되돌리기 위해 노력을 이어가겠다는 뜻을 전했다. 황인범은 "대표팀이 응원을 부탁드리기에도 힘든 상황이 될 만큼 올해 많은 일들이 있었고, 분위기도 좋지만은 않았다"라며 "결국 선수들이 해결해야만 한다. 월드컵을 실패로 마친 것도 저희 책임이고, 이어진 여러 가지 상황도 분명 선수들이 피해 갈 수 없는 부분이 있다. 저 역시 북중미 월드컵 때부터 팬들에게 죄송한 마음을 가지고 있다"고 말했다.

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그는 "저부터 정말 열심히 경기장 안팎에서 역할을 다하는 모습을 보여드리겠다"라며 "대표팀이 더 단단한 팀이 된다면 팬들도 다시 응원해주실 것"이라고 덧붙였다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com