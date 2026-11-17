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[스포츠조선 박찬준 기자]카타르전 키워드는 '변화'다.

로베르트 모레노 감독이 이끄는 한국 축구 대표팀(FIFA 랭킹 32위)이 17일 오후 11시(이하 한국시각) 카타르 도하의 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 카타르(FIFA 랭킹 60위)와 평가전을 치른다. 11월 A매치 중동 2연전의 두번째 경기이자 2026년 마지막 A매치다. 2026년 북중미월드컵 실패를 비롯, 각종 실기로 차갑게 식은 팬들의 마음을 돌리기 위해서는 '유종의 미'가 중요하다.

무엇보다 모레노 감독의 마지막 경기다. 홍명보 감독 사퇴 후 임시로 지휘봉을 잡은 모레노 감독의 계약기간은 11월27일까지다. 당초 1월 사우디에서 열릴 예정이던 아시안컵까지 연장 옵션이 있었지만, 중동 정세 불안으로 아시안컵이 12월로 연기되며 모레노 감독의 미래는 불투명해졌다. 설상가상으로 정몽규 회장이 물러나며 공석이 된 대한축구협회장 선거마저 연기된 상황이다.

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모레노 감독은 데뷔전이었던 9~10월 A매치에서 2승1무1패를 거뒀지만, 기대했던 만큼의 경기력을 보이지 못했다. 이번 11월 A매치가 중요했지만, 첫 경기였던 13일 사우디아라비아(FIFA랭킹 55위)와의 경기에서 졸전 끝에 2대3으로 패했다. 한국이 사우디에 패한 것은 21년 만이다. 3실점이나 허용한 것은 무려 42년 만의 굴욕이었다. '과연 모레노로 가는 것이 맞나'라는 의구심이 커지고 있다.

'전술 천재'라는 기대감과 달리, 모레노 감독은 지난 9~10월 A매치에서 보여준 문제를 답습하는 모습이었다. 매 경기 비슷한 라인업에, 메인 포메이션인 4-4-2는 완성도가 떨어졌다. 압박은 엉성했고, 빌드업은 실종됐다. 투톱이나 투 미들 모두 제대로 가동되지 않으며 매경기 상대를 압도하지 못했다. 특히 전반 고전한 뒤 후반 교체로 극복하는 양상을 반복했다는 것은 모레노 감독의 플랜A는 실패했다는 이야기다. 카타르전은 선수가 됐든, 전형이 됐든 큰 폭의 변화가 필요하다.

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중심에 '에이스' 이강인(아틀레티코 마드리드)이 있어야 한다.

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그간 모레노 감독은 '캡틴' 손흥민(LA FC)을 활용하는데 초점을 맞췄다. 모레노 감독은 손흥민을 투톱 한자리에 활용했다. LA FC에서도 줄곧 뛰는 자리다. 문제는 손흥민의 폼이었다. 34세의 손흥민은 몸 상태나 컨디션, 경기력에서 모두 '에이징 커브'를 겪고 있다. 9~10월 A매치에서 3골을 넣었지만, 2골이 데드볼 상황이었다. 인플레이에서는 위협적인 장면을 보이지 못했다. 지난 사우디전에서는 완벽한 찬스를 놓치는 등 대표팀 커리어 중 최악의 모습을 보였다.

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이제 손흥민을 내려놓고, 이강인에 보다 초점을 맞춰야 한다. 오른쪽 측면 미드필더로 기용된 이강인은 모레노호에서 최고의 모습을 보이지 못했다. 물론 지난 사우디전에서는 역할에 변화가 있었다. 전형적인 윙어처럼 활용되며 수비 부담이 컸던 지난 9~10월 A매치와 비교해, 조금 더 자유롭게 플레이 했지만, 이강인의 100%를 꺼낼 수 있는 전술은 아니었다. 스페인 언론 조차 이 부분을 지적했다.

4-4-2를 고수한다고 전제할 때, 이강인이 가장 잘할 수 있는 자리는 역시 세컨드톱이다. '명문' 아틀레티코 마드리드에서도 주전으로 뛰는 자리다. 기술과 창의성이 특출난 이강인이 공격에 더 많이 관여해야, 더 많은 기회를 만들 수 있다. 이강인과 호흡이 좋은 공격수 오세훈(마치다)과 오른쪽 풀백 최준(서울) 등의 기용도 고려해볼만 하다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com