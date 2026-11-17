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[스포츠조선 박찬준 기자]세대교체는 선택이 아닌 필수다.

13일 펼쳐진 사우디아라비아전에 나선 베스트11의 평균 나이는 29.9세에 달했다. 최연장자인 골키퍼 김승규(36·도쿄)를 축으로 30대가 6명이나 됐다. '96라인'도 어느덧 30대에 진입했다. 막내의 대명사 같았던 이강인(25·아틀레티코 마드리드)도 이제 20대 중반이다. 베스트11 중 가장 어린 선수가 2002년생 이한범(클럽 브뤼헤)이었다.

최근 현대축구의 화두는 '고강도'다. 강팀일수록 많이 뛴다. 리오넬 메시(인터 마이애미), 킬리안 음바페(레알 마드리드), 네이마르(산투스) 등 슈퍼 스타들을 모두 내보내고 유럽 챔피언이 된 파리생제르맹이 대표적이다. 독일 분데스리가만 봐도 '절대 1강' 바이에른 뮌헨이 가장 많이 뛴다. 라민 야말(바르셀로나)를 필두로, 체력적으로 팔팔한 10대 스타들이 최근 각광을 받는 것은 결코 우연이 아니다.

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헌데 한국축구는 거꾸로 가고 있다. 지난 몇 년간 한국축구의 가장 큰 약점은 '에너지 레벨'이었다. 기술적으로는 좋아졌을지 모르지만, 쉴새 없이 뛰는 한국축구만의 장점을 잃어버렸다. 그러다보니 경쟁력도 점점 떨어지는 모습이다. 제대로 압박하지 못하고, 중원에서도 우위를 점하지 못한 끝에 무너진 사우디전 패배는 시사하는 바가 크다. 달리지 않고서는 아시아 5위권팀에도 무너질 수 밖에 없다.

그래서 필요한 게 세대교체다. 한국축구는 위르겐 클린스만 전 감독 시절 세대교체 시기를 놓쳤다. 홍명보 전 감독이 부랴부랴 새판짜기에 나섰지만, 큰 폭의 변화를 만들지 못했다. 세대교체 실패 후폭풍은 쓰렸다. 새로운 피를 수혈하지 못하자, 팀은 점점 생기를 잃었다. 고인물은 썩기 마련이다. 사실 내분설도 여기서 비롯됐다. 역대급 황금세대라는 평가에도, 정작 뛰지 못한 한국축구는 2023년 카타르아시안컵, 2026년 북중미월드컵에서 연이은 실패를 맛봤다.

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한국축구는 2026년 그 어느때보다 힘겨운 한해를 보냈다. 마지막 A매치인 카타르전에서 새로운 희망을 찾아야 한다. 키는 '젊은 피'가 쥐고 있다. 누구보다 에너지가 넘치는 이들이 대표팀에서 자리를 차지한다면 지금 보다 더 좋은 모습을 보일 수 있다. 실제 사우디전에서도 김지수(22·브렌트퍼드), 엄지성(24·스완지시티), 최준(27·서울) 등 20대 선수들이 들어가자 활기를 찾았다.

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기회는 받지 못했지만 '10대 국대' 손정범(19·서울), '뉴 센터백' 신민하(21·강원)도 대표팀에 뽑힐만큼 능력이 있는 선수들이다. 모레노 감독도 이들을 뽑으며 "젊고 잠재력이 풍부하다. 추후 경기력에 도움될 것이라 판단했다"고 설명했다. 신데렐라는 거저 탄생하는 것이 아니다. 기회를 줘야 능력을 보여줄 수 있다. 모레노 감독의 용기가 필요한 시점이다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com