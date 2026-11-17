25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 김민재 등 선수들이 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 김봉수, 김민재가 수비 라인을 조율하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

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[스포츠조선 강우진 기자]여러 유럽 구단이 한국 국가대표 철기둥 김민재 영입에 대한 관심을 드러내고 있다.

독일 바바리안풋볼워크스는 16일(한국시각) '여러 구단이 바이에른 뮌헨의 김민재에게 관심을 드러냈다'며 '뮌헨은 조만간 김민재와 향후 거취에 관해 논의할 예정이다'고 보도했다.

현재 김민재의 뮌헨에서의 미래는 100% 확실하지 않다. 김민재가 지난 2023년 이탈리아 세리에A 나폴리에서 뮌헨으로 이적한 이후 이러한 상황에 놓인 것은 이번이 처음이 아니다. 김민재와 뮌헨의 계약은 오는 2028년 7월까지 유효하지만, 구단이 그에 앞서 재계약을 제안할 계획이 있는지는 현재로서는 불분명하다.

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2024년 여름 이적시장을 앞두고 있던 시기와 2025~2026시즌 도중 여러 차례 김민재가 뮌헨을 떠날 것이라는 이야기는 나왔다. 요나탄 타와 다요 우파메카노가 출전 시간을 놓고 김민재와 경쟁하고 있다. 김민재는 이번 시즌 빈센트 콤파니 감독 체제에서 부활에 가까운 모습을 보여주며 준수한 활약을 펼치고 있다.

로이터연합뉴스

김민재의 미래와 관련해서는 여전히 결정해야 할 사항이 많지만, 해외 구단들도 올 시즌 그의 경기력 상승세를 주목하고 있다. 빌트의 크리스티안 폴크 등에 따르면 현재 갈라타사라이와 베식타시, 유벤투스를 비롯한 여러 구단이 김민재에게 관심을 보이고 있다. 이 세 구단은 최근 모두 김민재의 영입 가능성을 문의했다. 이들은 김민재와 뮌헨의 계약이 오는 2028년에 만료된다는 사실을 충분히 인지하고 있다. 김민재의 계약에는 1억1000만유로(약 1900억원)의 바이아웃 조항이 포함돼 있다는 점도 고려해야 한다. 다만 관심을 보이는 구단 중 어느 곳도 실제로 이 조항을 발동할 가능성은 매우 적다.

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김민재가 올여름 이적시장에서 뮌헨을 떠나게 될 것에 대비해 구단은 후보군을 추려놓은 상태다. 후보 명단에는 벤피카의 토마스 아라우주와 슈투트가르트의 핀 옐치가 포함되어 있다. 두 선수 모두 김민재보다 상당히 젊은 자원이기에 실제 영입이 성사된다면 뮌헨에서 성장할 가능성이 크다.

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24일 카타르 알라이얀 에듀케이션 시티 스타디움에서 대한민국과 우루과이의 경기가 열렸다. 우루과이 수비를 제치며 헤딩슛을 시도하고 있는 김민재. 알라이얀(카타르)=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2022.11.24/

결국 김민재는 자신의 미래를 두고, 조만간 구단과 이야기를 나눌 것으로 전망된다.

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매체는 '종합하면 뮌헨은 가까운 시일 내에 김민재와 자리를 마련해 그의 계약 문제와 향후 거취에 관해 논의할 계획'이라며 '우파메카노는 최근 재계약을 체결했고, 타는 지난여름 뮌헨에 합류했다. 따라서 김민재가 향후 어느 시점에 재계약을 체결하더라도, 당분간은 팀 내에서 주전 자리를 놓고 경쟁해야 하는 상황이 이어질 것으로 보인다'고 전했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com