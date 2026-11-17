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[스포츠조선 박찬준 기자]로베르트 모레노 감독은 일찌감치 주전 포백을 확정지었다.

데뷔전이었던 9월24일 에콰도르전(3대0 승)에서 가동한 조현택(울산)-김민재(바이에른 뮌헨)-이한범(클럽 브뤼헤)-설영우(아우크스부르크) 라인이었다. 모레노 감독은 9월28일 우루과이전(1대4)에서 조현택을 이태석(아우스트리아 빈)으로 바꿨을 뿐, 10월2일 베네수엘라전(0대0 무)전에서도 같은 포백 라인을 꺼내들었다. 김민재가 부상으로 빠진 10월6일 우즈베키스탄전(2대0 승)에서만 큰 변화를 택했다. '센터백' 김태현(가시마), '오른쪽 풀백' 김태현(전북)이 들어갔다.

모레노 감독은 자신의 명운이 걸린 11월 A매치 첫 경기인 사우디아라비아전에서 조현택-김민재-이한범-설영우 카드를 내세웠다. 이 포백 라인이 가동된 경기에서 모두 무실점을 한만큼, 어쩌면 당연한 선택이었다. 모레노 감독은 여기에 수비적인 박진섭(저장)을 중원에 넣어, 안정적인 축구를 펼치려 했다.

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하지만 계획은 완벽히 어긋났다. 한국은 '아시아 5위' 사우디를 상대로 무려 3골이나 내줬다. 골키퍼 김승규(도쿄)의 치명적인 실수와 1차적으로 상대 공격을 걸러줘야 하는 중원의 부실함도 있었지만, 전체적으로 포백 자체가 좋지 않았다. 포백 라인 4명 중 3명을 바꿨다. 김민재 만을 남겨두고, 이명재(대전), 김지수(브렌트퍼드), 최준(서울)이 투입됐다. 안정성이 중요한 만큼 좀처럼 변화를 주지않는 수비에서 3명이나 바꿨다는건 그만큼 경기력이 좋지 않았다는 의미다.

모레노 감독은 선수 탓으로 돌리는 모습이었다. 그는 "지난번 소집 때와 마찬가지로 골을 쉽게 내줬고, 대표팀 레벨에선 나오지 말아야 할 실수도 나왔다"며 "센터백 이한범과 미드필더 박진섭이 누가 누굴 잡아야 할지 혼란스러워한 것 같다"고 했다.

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실제 이한범은 이날 대단히 부진한 모습을 보였다. 최근 소속팀에서 경기를 뛰지 못하는 이한범은 그 영향이 그대로 나타났다. 상대 공격을 여러차례 놓치는 등 시종 불안한 모습이었다. 조현택도 특유의 스피드를 살리지 못한채 실수를 반복했다. 1도움을 올리기는 했지만, 설영우 역시 기대에 미치지 못했다. 수비가 흔들리자 공격도 힘을 얻지 못했다.

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그럼에도 1차 책임은 조직력 부재다. 모레노호 출범 후 치른 5경기에서 7골이나 내줬다. 앞서 파울루 벤투, 위르겐 클린스만, 홍명보 감독 부임 후 첫 5경기를 비교하면 가장 많은 실점이다. 모레노 감독도 사우디전 후 그라운드 훈련과 별개로 선수들과의 긴밀한 미팅을 통해 문제점을 지적하고 개선점 찾기에 공을 들였다. 모든 선수와 개별 미팅을 실시한 뒤 포지션별로 또다시 미팅을 이어가며 카타르전 대비 전술 완성도를 높이는 데 애를 썼다. 사우디전 후반에 출전해 좋은 모습을 보였던 선수들로의 변화도 염두에 둘만 하다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com