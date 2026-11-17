사진=팰리스 SNS 캡처

로이터연합뉴스

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[스포츠조선 이현석 기자]프랭크가 돌아왔다. 토트넘을 떠난 지 9개월 만에, 프리미어리그 최하위 크리스털 팰리스의 새 사령탑으로 다시 터치라인에 선다.

팰리스는 17일(한국시각) 공식 홈페이지를 통해 토마스 프랭크의 부임을 발표했다. 계약 기간은 2029년 6월까지 약 3년이다. 지난 12일 피에르 사주 감독을 경질한 지 5일 만이다. 팰리스는 올 시즌 10경기에서 승점 7에 그치며 최하위로 처졌다. 스티브 패리시 회장은 "승리하는 팀을 만들고 선수를 성장시킨 검증된 경력"을 앞세워 프랭크를 '완벽한 적임자'라고 소개했다. 프랭크는 21일 코번트리 원정에서 첫 경기를 치른다.

프랭크는 "이렇게 훌륭한 구단을 맡게 돼 영광이다. 팰리스는 잉글랜드 프리미어리그(EPL)를 대표하는 상징적인 클럽이다. 선수들과 구성원 모두를 돕기 위해 할 수 있는 모든 걸 하겠다"고 소감을 밝혔다. 이어 "선수들을 만날 날이 정말 기대된다"고 덧붙였다.

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사진=X 캡처

프랭크는 덴마크 연령별 대표팀과 브뢴비를 거쳐 2016년 12월 브렌트포드에 코치로 합류했고, 2018년 10월 지휘봉을 잡았다. 2020-21시즌 팀을 프리미어리그로 승격시켰고, 이후 제한된 예산 속에서도 4시즌 동안 1부 잔류를 이끌었다. 7년간 317경기를 지휘하며 승률 41.6%를 기록했다. 2025년 6월 토트넘으로 자리를 옮기며 빅클럽 감독으로 도약하는 듯했다.

하지만 토트넘에서의 시간은 악몽에 가까웠다. 8개월 만에 짐을 쌌다. 지난 2월 11일 홈에서 뉴캐슬에 1대2로 패해 16위까지 떨어지자 경질됐다. 프리미어리그 26경기에서 7승 8무 11패, 경기당 승점은 1.12에 그쳤다. 옵타에 따르면 5경기 이상 지휘한 토트넘 감독 중 가장 낮은 수치다. 홈 13경기에서는 단 2승이었고, 경질 직전에는 8경기 연속 무승이었다. 결국 부진을 참지 못한 토트넘은 결단을 내렸다.

스포츠조선 DB

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부진의 배경에는 손흥민의 부재도 빼놓을 수 없었다. 프랭크가 부임한 직후인 지난해 8월, 10년간 토트넘의 주장이자 에이스로 활약했던 손흥민이 구단을 떠났다. LAFC로 이적하며 도전을 택했다. 프랭크는 손흥민과 공식전을 치르지 못했다. 이후 토트넘은 공격의 날카로움과 폭발력을 잃고 무너졌다. 손흥민만의 문제는 아닐 수 있었지만, 오랜 시간 팀을 지탱한 구심점을 잃은 여파를 부정하긴 어려웠다.

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팰리스에 부임한 프랭크의 관건은 브렌트포드 시절처럼 중소 구단 특유의 저력을 다시 보여줄 수 있는지다. 팰리스는 FA컵과 컨퍼런스리그 우승을 이끈 올리버 글라스너 감독이 떠난 뒤 올 시즌 추락을 거듭하고 있다. 시즌 초 10경기에서 2승1무7패, 승점 7점에 그친 팀에 필요한 건 빠른 반등이다. 프랭크가 토트넘에서의 실패를 딛고 다시 명성을 되찾을지도 주목할 부분이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com