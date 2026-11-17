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[스포츠조선 박찬준 기자]충북청주프로축구단(대표이사 김현주)이 15일 청주 용정축구공원에서 열린 '제8회 SKK 정기전'에 구단 유니폼과 공식 상품을 후원했다. SKK 정기전은 대회 참가비 전액을 지역 취약계층에 기부하는 유소년 축구대회다.

올해로 8회째를 맞은 SKK 정기전은 충북청주FC 유스 산하 SKK축구교실을 운영하는 ㈜SKK(대표 이승훈)가 마련했다. 유소년 선수들에게 경기 경험과 교류의 기회를 제공하고, 대회 참가를 지역사회 나눔으로 잇는 행사다. 올해 대회 참가비 기부가 완료되면 누적 기부금은 약 2400만 원에 이를 전망이다.

이번 정기전에는 충북청주FC를 비롯해 구단 후원사인 청주김안과, 윈윈정형외과 등도 후원에 동참했다.

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김현주 충북청주FC 대표이사는 "아이들이 축구를 통해 꿈을 키우고 나눔의 의미까지 배울 수 있는 뜻깊은 자리에 함께하게 되어 기쁘다"며 "앞으로도 지역 연고 구단으로서 유소년 선수들이 건강하게 성장할 수 있도록 꾸준히 지원하겠다"고 말했다.

이승훈 ㈜SKK 대표는 "아이들에게는 자신이 좋아하는 프로축구단의 관심과 응원이 큰 동기부여가 될 것"이라며 "아이들이 축구를 통해 꿈을 키우고, 나아가 나눔과 배려의 가치를 배우며 성장할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com