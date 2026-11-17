사진=더선

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[스포츠조선 강우진 기자]크리스티아누 호날두의 어머니가 자신의 아들을 존중하지 않은 포르투갈 대표팀에 대한 불만을 드러냈다. 대표팀 감독은 호날두 어머니 에 대한 자신의 의견을 냈다.

영국 BBC는 17일(한국시각) '포르투갈 대표팀의 조르제 제주스 감독이 호날두의 어머니 돌로레스 아베이루가 제기한 주장에 대해 입장을 밝혔다'며 '아베이루는 자신의 아들이 포르투갈 대표팀 감독에게 속았다고 주장했다'고 보도했다.

호날두는 지난 5일 국가대표 은퇴를 발표했다. 이로써 A매치 234경기 출전과 146골이라는 대기록을 남긴 뒤 대표팀에서의 선수 생활을 마무리했다. 호날두의 은퇴는 그가 지난 9월 포르투갈 대표팀 훈련 캠프를 무단으로 이탈한 뒤 한 달도 채 지나지 않아 이뤄졌다. 당시 그는 덴마크와의 네이션스리그 경기에서 선발로 출전하지 못한다는 통보를 받은 뒤 대표팀을 떠났고, 이로 인해 30일 출전 정지 징계와 벌금 처분을 받았다.

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포르투갈은 호날두의 은퇴 발표 이후 첫 경기를 덴마크와 치렀으며, 홈에서 1대4로 패했다. 아베이루는 스포르팅 관련 행사에 참석한 자리에서 호날두의 국가대표 은퇴에 관한 질문을 받았다.

아베이루는 "아들은 슬퍼했고, 그들은 호날두를 속였다. 나 역시 슬프다"며 "(덴마크전) 패배는 당연한 결과였고, 사실 나는 기뻤다"고 말했다.

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제주스 감독은 웨일스와의 네이션스리그를 앞두고, 아베이루의 이 같은 발언에 대한 생각을 질문받았다.

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제주스 감독은 "이제 내가 호날두의 어머니에게도 대답해야 하는 건가?"며 "나는 그녀를 매우 존경한다. 그녀는 자녀들을 키우기 위해 정말 많은 고생을 한 분"이라고 말했다.

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호날두의 국가대표 은퇴를 둘러싼 논란이 이제 끝날 것이라고 생각하느냐는 질문에 제주스 감독은 "언제 끝날지 모르겠다"며 "여러분이 질문하면 나는 대답해야 한다. 내년에 호날두에 관해 질문하더라도 나는 대답할 것"이라고 전했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com