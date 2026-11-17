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[스포츠조선 이현석 기자]'전차군단'의 바퀴가 다시 굴러가기 시작했다. '사령관' 위르겐 클롭의 지휘하에 과거의 위상을 되찾을 준비를 마쳤다.

독일 17일(한국시각) 독일 베를린의 올림피아 슈타디온에서 열린 네덜란드와의 2026~2027시즌 유럽축구연맹(UEFA) 네이션스리그(UNL) 리그A 2조 최종 6차전에서 5대0으로 승리했다. 3승2무1패를 거둔 독일은 승점이 11점, 골 득실 +8로 승점이 같은 네덜란드(+4), 그리스(-4)를 골 득실에서 앞서며 조 1위로 8강에 올랐다.

압도적인 성과였다. 전반 41분 터진 데리 셰르한트의 선제골로 기선을 제압했다. 후반에는 독일의 전진에 네덜란드가 속수무책이었다. 후반 15분 터진 플로리안 비르츠의 득점을 시작으로, 니코 슐로터베크, 브라얀 그루다 등이 터지며 내리 4골을 추가한 독일은 5골 차의 대승을 만들었다. 클롭 감독 특유의 전방 압박과 빠른 템포의 공격에 미키 판더펜, 얀 폴 판헤케 등이 버티는 네덜란드 수비진이 붕괴됐다. 독일이 5골 이상의 대승을 거둔 것은 북중미월드컵 이후 3개월 만이지만, 당시 상대는 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 82위였던 퀴라소였다. 이번 상대가 FIFA 랭킹 9위의 네덜란드였다는 점을 고려하면 괄목할 성과다.

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위기에 빠졌던 독일 대표팀을 구할 인물로 나선 클롭이었다. 북중미월드컵 당시 독일은 기대 이하의 성과로 고개를 숙였다. 월드컵 역사에서 빼놓을 수 없는 팀, 우승만 4회인 독일이었지만, 이미 2018년 러시아월드컵부터 하락의 징후를 보였다. 조별리그 3차전 대한민국에 0대2로 패하며 탈락했다. 2022년 카타르 대회도 굴욕이었다. 만만하게 봤던 일본에 1대2로 패하며 무너졌다. 이후 스페인전 1대1 무승부, 코스타리카전 4대2 승리를 거뒀음에도 3위에 그쳤다. 두 대회 연속 조별리그 탈락, 독일의 자존심이 꺾였다. 북중미월드컵도 32강 탈락으로 결과가 크게 다르지 않았다.

벼랑 끝의 독일이 택한 건 세계 최고의 명장이었다. 분데스리가 우승 2회, 잉글랜드 프리미어리그 우승 1회, 유럽챔피언스리그 우승 2회 등 이미 경력에서 증명된 인물, 클롭을 대표팀 사령탑으로 선임했다. 클롭은 부임 직후 "서로를 위해 싸우고, 축구를 즐기며, 우리 국민들이 온전히 응원할 수 있는 팀을 만들어 나가는 것이 목표"라고 밝혔다.

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시작은 다소 불안했다. 9~10월 A매치 4경기에서 1승2무1패, 특히 그리스전 패배로 불안감이 엄습했다. 하지만 클롭은 무너지지 않았다. 11월 A매치 2경기에서 2승, 8골-1실점의 압도적인 경기력을 펼치며 분위기를 반전시켰다. 클롭의 자신감은 경기 후 인터뷰에서도 드러났다. 그는 "모두가 웃는 얼굴로 집으로 돌아갈 것이고, 적어도 향후 3~4개월 동안은 누구도 독일 대표팀에 의문을 제기하지 않을 것이다. 그들은 '이번 결과가 정말 대단한 일로 발전할 수도 있겠다'라고 생각할 것이다"고 했다.

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이어 "우리 팀에는 훌륭한 축구 선수들과 멋진 인성을 가진 선수들이 있다. 선수들 스스로도 놀라울 정도로 잘하고 있다. 차세대 선수들도 성장하고 있다"고 했다. 클롭의 다음 상대는 스페인, 벨기에 등 강력한 상대들이 될 가능성이 크다. 다시 또 시험대에 오른다. 클롭은 기대감을 표했다. 그는 "강력한 라인업이다. 벌써부터 기대가 된다"고 했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com