WLA 광고대상 심사위원, 한국스포츠레저 김대욱 대표이사, 심종호 상품본부장, 이방희 IT혁신실장, 국민체육진흥공단 장종인 투표권기획팀장(왼쪽부터)이 WLA 광고대상 시상식에서 기념 사진 촬영을 했다. 사?제공=한국스포츠레저

Advertisement

Advertisement

체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자인 한국스포츠레저가 '2026 세계복권협회(WLA) 광고대상(Advertising Awards)'에서 '최우수 사회적 영향력 광고(Best Social Impact Advertising)' 부문을 수상했다.

17일 한국스포츠레저에 따르면 지난 9일부터 13일까지 호주 시드니에서 열린 세계복권협회 총회(World Lottery Summit 2026)와 연계해 개최된 광고대상에 K리그와 공동으로 추진한 사회공헌 캠페인 '슛포베러(Shoot for Better)' 영상을 출품했다.

이후 심사위원단 평가를 거쳐 호주 로터리웨스트(Lotterywest), 미국 캘리포니아 복권(California Lottery)과 함께 해당 부문 최종 후보작 3편에 선정됐으며, 지난 12일 세계복권협회 총회에서 진행된 참가자 대상 현장 투표를 통해 최종 수상작으로 선정됐다.

Advertisement

WLA 광고대상은 전 세계 정회원 복권 및 스포츠베팅 기관(85개국, 157개 정회원 및 75개 준회원 기관)을 대상으로 창의성, 효과성, 신뢰성, 공익성 등을 종합 평가해 우수 캠페인을 시상하는 권위 있는 국제 시상식이다.

이번 수상의 주역인 '슛포베러' 캠페인은 '골로 이어지지 않은 슈팅 역시 다음 목표를 향한 의미 있는 도전'이라는 인식의 전환에서 출발했다. K리그1·2 경기 중 골대를 벗어난 미득점 슈팅 1회당 5000원, 팬 온라인 참여 1회당 100원을 적립해 목표 기부금 4000만원을 조성하는 방식으로 운영됐다.

Advertisement

캠페인 기간 동안 13만건 이상의 대중 참여를 이끌며 큰 공감을 얻었으며, 조성된 기금은 홀로서기를 준비하는 자립준비청년과 이른 시기에 선수 생활을 마감한 저연차 은퇴 축구선수의 새로운 출발을 지원하는 데 활용된다.

Advertisement

"이번 수상은 스포츠토토사업을 통해 건강한 스포츠레저 문화를 조성하는 한편, 실질적인 사회적 효과를 창출할 수 있음을 국제무대에서 입증했다는 점에서 그 의미가 크다"는게 한국스포츠레저의 설명이다.

Advertisement

또한 이번 캠페인은 WLA 회원사들에게 복권업계의 공익적 역할과 우수 사회공헌 모델을 공유하며 긍정적인 영감을 전파하는 계기가 됐다.

김대욱 한국스포츠레저 대표이사는 수상 소감을 통해 "한국스포츠레저를 대표해 이 상을 받게 되어 큰 영광"이라며 "슛포베러의 가치를 높이 평가해 주신 WLA와 심사위원단, 캠페인을 함께한 K리그어시스트재단과 임직원 여러분께 깊이 감사드린다"라고 말했다.

Advertisement

이어 "빗나간 슈팅 하나하나를 새로운 출발을 준비하는 청년들의 응원으로 연결한 이번 캠페인은 스포츠토토사업이 지역사회에 긍정적인 변화를 만들 수 있음을 보여준다"며 "앞으로도 '슛포베러'의 정신으로 공익적 가치를 확산하는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

최만식 기자 cms@sportschosun.com