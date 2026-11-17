사진=LAFC SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]손흥민이 꼽은 가장 힘들었던 순간, 유럽 진출 직후였다.

LAFC는 15일(한국시각) 구단 공식 유튜브 채널에 손흥민과의 인터뷰 영상을 공유했다. 5분 남짓한 짧은 인터뷰 영상에서 손흥민은 어린 시절부터 LAFC까지 오는 여정 등 여러 가지를 회고했다.

그는 어린 시절을 추억하며 "어린 시절에는 공을 정말 좋아했다"며 "아버지와 공을 쫓아다녔다. 머릿속에 축구 선수가 되고 싶은 생각 뿐이었다. 세계 최고의 선수가 되고 싶었다"고 했다.

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이 과정에서 생애 처음으로 해외에 나가서 보냈던 시간도 돌아봤다. 손흥민은 "정말 힘든 순간이었다"고 밝히며 "16살에 다른 나라, 다른 문화권으로 이사했다. 언어도 전혀 하지 못했던 나에게는 인생에서 가장 힘든 순간이었다"고 토로했다. 그럼에도 그 순간을 통해 성장했다고 했다. 그는 "정말 강한 사람이 될 수 있었다. 신체적으로나, 정신적으로 강해졌다. 그 경험은 내가 지금 이자리에 있는데 큰 도움이 됐다"고 했다.

어린 나이의 선수에게는 부담이 되는 환경임은 분명했다. 한국에서 생활하던 도중 독일의 명문 구단 함부르크와 계약을 맺으며 유럽에 진출했고, 독일 무대에 홀로 적응해야 했다. 기량으로서 살아남으며 경쟁을 이겨냈다. 이후 레버쿠젠까지 이적하며 스스로 도약까지 성공한 손흥민이다.

로이터연합뉴스

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그 시절을 거치며 토트넘의 레전드까지 올라섰다. 손흥민은 EPL에서 뛴 10시즌 동안 데뷔 시즌을 제외하면 9년 연속 리그 정상급 윙어로서 활약했다. 토트넘에서 통산 454경기에 출전해 173골 101도움을 기록한 손흥민은 2015년 토트넘 입단 후 10년 동안 구단의 역사를 바꿨다. 구단 최초로 아시아인 주장이 됐으며, EPL 득점왕과 푸스카스상 모두 아시아 선수 최초이자 현재까지 유일한 대기록이다. 2024~2025시즌 토트넘의 흑역사도 지워버렸다. 올여름 주장으로 유로파리그(UEL)에서 우승컵을 선물하며 아름다운 마무리를 결정하고, 토트넘을 떠났다.

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한편 손흥민은 MLS에 진출한 2025년에도 기세를 이어갔다. 13경기에서 12골을 넣으며 맹활약했다. MLS컵 서부 콘퍼런스 4강 경기에서는 밴쿠버 화이트캡스를 상대로 두 골을 터트리며 원맨쇼를 선보이기도 했다. 다만 올해는 어려움을 겪었다. 7골에 그치며 리그 두 자릿수 득점에 실패했다. 팀도 6위에 추락해 MLS컵 플레이오프 전망이 그리 좋지 못하다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com