사진=토트넘 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]영국에서도 손흥민을 주시하고 있다.

영국의 풋볼런던은 15일(한국시각) '2025년 여름 토트넘을 떠난 손흥민의 근황을 살펴본다'며 손흥민의 최근 상황에 주목했다.

풋볼런던은 '손흥민은 2025년 여름, 왕에게 어울리는 성대한 마지막 경기를 치르며 토트넘이 17년 만에 트로피 가뭄을 끝내는 데 크게 기여했다. 이제 그는 A매치 휴식기 이후 LAFC에서 첫 트로피를 도전할 기회를 갖는다. 세인트루이스와 미국 메이리그사커(MLS)컵 플레이오프 경기를 펼친다. LAFC는 이번 MLS컵에서 마침내 우승을 차지하겠다는 각오를 다지고 있다'고 전했다.

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이어 '그는 10년간 몸담았던 토트넘을 떠나는 것이 쉽지 않았다고 말하며 구단에 대한 존경심을 표했다. 현재로서는 손흥민은 올여름 자유계약선수가 되며, 그와 LAFC가 계약을 연장할지 여부는 아직 미지수다'고 설명했다.

사진=X 캡처

2015년 소년으로 토트넘에 합류했던 손흥민은 지난 10년 토트넘의 공격을 책임졌다. 2021~2022시즌에는 EPL 골든부트를 거머쥐며 아시아 최초 EPL 득점왕에 올랐고, 토트넘 소속으로 주장에 선임되며 아시아인 최초 EPL 구단 주장에 등극했다. 2024~2025시즌 꿈에 그리던 트로피를 유로파리그 우승으로서 들어올린 손흥민은 올여름 재계약 제안에도 불구하고 토트넘과의 아름다운 이별을 원했다. LA FC로 이적하며 미국에서 새로운 도전을 택했다. 토트넘에서 통산 454경기에 출전해 173골 101도움을 기록한 손흥민은 2015년 토트넘 입단 후 10년 동안 구단의 역사를 바꿨다. 2024~2025시즌 유로파리그 트로피로 토트넘의 흑역사도 지워버렸다.

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특히 구단의 레전드였던 해리 케인이 팀을 저버리고 바이에른 뮌헨으로 이적해 트로피 획득을 위한 선택을 했던 것과 달리, 손흥민은 끝까지 토트넘에서 트로피를 따내고자 했다. 이런 선택이 그간 팬들에게도 고평가를 받아왔다. 손흥민은 토트넘 역사에 남을 인물로서 구장 인근에 벽화까지 만들어졌다. 해당 벽화는 토트넘이 손흥민의 뛰어난 업적을 기리고자 만들었다. 벽화 디자인은 손흥민이 직접 선택했다. 완성된 벽화는 손흥민의 시그니처 세리머니인 '찰칵 세리머니'를 형상화했다. 그 옆에는 손흥민이 2024~2025시즌 유로파리그 우승을 차지한 후 트로피를 들어 올리는 모습을 담았다. 우승 트로피와 더불어 손흥민이 몸에 두르던 태극기도 자세하게 표현됐다.

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손흥민에 대한 영국의 관심은 다가오는 겨울 이적시장 손흥민의 상황과 맞물릴 수밖에 없다. 스페인의 아스는 최근 2027년 1월부터 자유롭게 협상을 시작할 수 있는 선수들을 나열하며 손흥민도 빼놓지 않았다. 국제축구연맹(FIFA) 선수의 지위 및 이적에 관한 규정 제18조 3항에 의하면, 선수들은 계약 만료일까지 6개월 이하가 남았을 때 다른 구단과 자유롭게 협상하고 계약을 체결할 수 있다. 다만, 영입을 원하는 구단은 이에 앞서 현 소속 구단에 서면으로 통보해야 한다. 2027년 6월까지 LAFC와 계약을 체결한 손흥민도 1월이면 보스만룰 대상자다.

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다만 토트넘 복귀가 가능할지는 미지수다. 미국 진출 직후 뜨거운 기량을 보여줬던 손흥민은 올 시즌은 부진을 겪었다. 리그 7골-15도움에 그쳤다. 리그스컵, 챔피언스컵 경기를 모두 합쳐도 득점이 9골, 2015~2016시즌 토트넘 데뷔 당시를 제외하면 정말 오랜만에 두 자릿수 득점을 기록하지 못했다. EPL에서 통할 수 있는 상태라고 장담하기 어렵다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com