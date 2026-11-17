사진=사토 류노스케 SNS 캡처

로이터연합뉴스

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[스포츠조선 이현석 기자]아시아 최고 유망주로 인정받은 사토 류노스케지만, 좀처럼 소속팀에서는 풀리지 않고 있다.

아시아축구연맹(AFC)은 16일(한국시각) 공식 SNS를 통해 'AFC 올해의 유스 선수 후보'라며 앞서 지난달 발표됐던 AFC 올해의 남자 유스 선수 후보들을 재차 발표했다. 해당 명단에 오른 것은 모두 일본 선수였다. 사토 류노스케, 이치하라 리온, 기타하라 마키가 후보로 선정되어 오는 19일 태국 방콕에서 열리는 2026년 AFC 시상식에서 수상자가 발표될 예정이다.

사토는 재능을 인정받으며 후보에 이름을 올렸다. 어린 시절부터 일본에서 주목받는 재능이었다. 불과 16살의 나이로 1군 무대에 모습을 드러낸 사토는 자신의 재능을 FC도쿄 소속으로 맘껏 뽐냈다. 미드필더와 더불어 윙백과 윙어까지 소화할 수 있는 다재다능함을 갖췄다. 일본에서는 동나이대 견줄 선수가 없는 특급 자원이다. 공을 다루는 스킬과 슈팅, 창의적인 패스가 돋보이는 선수다.

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사진=사토 류노스케 SNS 캡처

국가대표로서의 커리어도 차근히 밟아가고 있다. 지난해 동아시안컵에서 대표팀에 승선한 사토는 한-일전을 앞두고 "한국은 일본과 전토의 라이벌 관계다. 경기에서 반드시 이기고 싶고, 스스로 영웅이 되고 싶은 욕심도 있다"고 밝혔었다. 지난 1월 사우디아라비아에서 열린 2026년 U-23 아시안컵에서는 4강에서 한국을 0대1로 무너뜨리는데 일조했다. 이런 활약을 인정받으며 이번 2026년 AFC 올해의 남자 유스 후보로도 이름을 올렸다.

하지만 아시아에서의 평가와 달리 올 시즌 사토는 소속팀 발렌시아에서 고전하고 있다. 하비에르 아기레 감독 부임에는 어려움이 더 커진 모습이다. 스페인의 엘데스마르케는 17일 '사토는 아시아에서는 스타지만, 발렌시아에서는 기회를 얻지 못하고 있다. 아기레 감독은 그를 더 압박하고 있다'고 보도했다.

사진=사토 류노스케 SNS 캡처

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엘데스마르케는 '사토는 어려운 상황에 처했다. 아시아에서는 그를 점점 더 주목하며 최근 2026년 AFC 올해의 유스 선수 후보에 오르기도 했으나, 발렌시아에서 존재감이 미미하다. 아기레 감독의 계획에 자리를 잡지 못했다. 그의 입단 당시 가졌던 기대와 메스타야에서 그가 직면한 현실 사이의 괴리를 보여준다. 아기레 감독은 그의 능력을 알고 있지만, 치열한 리그에서 살아남기 위해선 더 발전해야 한다고 생각한다'고 전했다.

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아기레 감독은 최근 코파 델 레이 경기 후 사토에 대해 "공 소유권을 되찾는 데 좀 더 적극적이어야 하고, 일대일 상황에서 좀 더 결단력 있는 모습을 보여야 하며, 공이 없을 때도 더 많은 활동량을 보여줘야 한다"고 명확하게 개선할 부분을 지적했다. 사토는 아기레 감독 부임 이후 리그에서 좀처럼 출전 시간을 가져가지 못하는 상황, 지적한 부분이 나아지지 못한다면 올 시즌 기회를 많이 얻기는 어려울 수밖에 없을 것으로 보인다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com