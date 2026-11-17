6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 이강인이 팬들에게 인사하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

사진=중계화면 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]이강인도 답답함을 토로할 방법이 없다. 경기 내에서의 아쉬움이 드러난 장면이었다.

대한민국 축구 대표팀은 13일(한국시각) 카타르 도하의 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 사우디아라비아와의 11월 친선경기에서 2대3으로 패배했다. 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 55위인 사우디에 무너진 한국은 2005년 8월 0대1로 패한 이후 21년 만에 사우디에 패배를 기록하게 됐다.

전체적으로 한국이 밀린 경기였다. 전반 내내 활로를 찾지 못한 공격, 반면 사우디는 한국의 틈을 파고들었다. 한국이 사우디의 템포를 따라가는 양상이 보일 정도였다. 로베르트 모레노 임시 감독이 다시 한번 꺼대는 4-4-2는 좀처럼 힘을 발휘하지 못했다. 한국은 후반에는 다소 나아진 경기력을 보였다. 다만 사우디에도 추가로 실점을 허용하며 결국 경기는 2대3 패배였다. 9~10월 내내 반복해서 드러났던 문제가 전부 해결되지 못한 상황, 결과를 기대하기 어려운 경기력이었다.

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사진=X 캡처

전술, 선수 구성, 교체 등 다양한 문제가 있었다. 그 중심에는 이강인도 있었다. 모레노 감독의 이강인 활용법에 대해서는 이미 9~10월부터 이야기가 나왔다. 아틀레티코에서는 간결하게 풀어주는 움직임도 늘어났던 이강인이다. 하지만 대표팀에서는 동료 선수들의 정적인 움직임, 부정확한 포지셔닝으로 간결하게 연결할 선택지조차 거의 주어지지 않았다. 오히려 수비형 윙어처럼 수비에 가담하거나, 밑으로 내려와 공을 받아주는 모습만 자주 나왔다. 이강인은 경기가 잘 안풀린다는듯 고개를 절레절레하며 그라운드를 빠져 나오기도 했다.

사우디전에서도 마찬가지였다. 이강인은 이날 팀 내 가장 많은 4개의 슈팅, 키패스 2회 등을 기록하며 분투했으나, 여전히 몸에 완벽히 어울리는 역할은 아니었다. 포지셔닝 문제와 이강인 활용법에는 여전히 의문이 따랐다. 답답함은 그라운드에서 드러날 수밖에 없었다.

사진=중계화면 캡처

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경기 후 SNS에서 이강인의 행동이 화제를 모았다. 후반 40분 당시 이강인은 직접 드리블 이후 올린 크로스가 박스 안으로 정확히 향했다. 오세훈이 헤더로 연결하기 직전 사우디 수비가 걷어내며 기회를 연결되지 못한 것이 아쉬웠다. 이강인은 아쉬움을 느끼며, 벤치 쪽에 놓인 의자를 발로 차며 답답함을 표출했다. 승리를 향한 의지가 강한 선수이기에 놓친 기회에 대한 탄식과도 같은 행동이었다. 벌써 5경기 내내 답답한 흐름을 반복하고 있는 상황에서 에이스인 이강인의 마음에선 아쉬움이 커질 수밖에 없었다.

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앞서 9~10월 A매치에서는 김민재가 경기력에 대한 답답함을 행동으로 토로하기도 했다. 김민재는 우루과이전 1대4 패배 당시 교체되어 벤치로 들어온 이후 눈을 질끈 감았고, 이후 베네수엘라전에서는 아쉬움이 폭발했다. 전술적인 문제와 더불어 선수들도 제대로 호흡이 맞지 않았다. 그는 교체 후 벤치에 앉아서도 화가 가라앉지 않은 모습이었다. 축구화를 벗어 던지는 모습이 그의 답답함을 대변했다.

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안 풀리는 경기에서의 답답함은 그라운드에서 뛰는 선수들도 마찬가지다. 모레노 감독의 마지막 기회인 카타르전에서는 선수들이 이런 답답함을 해소하는 경기를 펼칠 수 있을지도 주목할 부분이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com