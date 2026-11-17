10일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국과 쿠웨이트의 2026년 북중미월드컵 아시아 3차예선 B조 최종전. 대한민국이 4대0 승리를 거둔 후 열린 월드컵 진출 축하행사에서 이강인이 감사 인사를 전하고 있다. 상암=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.6.10/

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[스포츠조선 강우진 기자]한국 축구 최고의 재능으로 불리는 이강인은 아틀레티코 마드리드에서 뛰기 위해 많은 클럽들의 제안을 뿌리쳤다.

스페인 클럽우리아는 16일(한국시각) '마테우 알레마니가 이강인을 아틀레티코로 영입하기 위해 움직이는 동안, 이강인은 유벤투스와 토트넘 홋스퍼 같은 구단들의 제안을 거절했다'며 '심지어 연봉으로 무려 1700만유로(약 250억원)를 제시한 구단의 제안도 거절했다'고 보도했다.

이강인은 올해 파리생제르망(PSG)을 떠나 언제나 아틀레티코로 이적을 원했다. 아틀레티코는 이강인이 가장 우선적으로 고려한 선택지였다. 이강인은 줄곧 지인들에게도 아틀레티코로의 이적을 원한다고 이야기했다고 한다.

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EPA연합뉴스

매체는 '알레마니가 아틀레티코 이적을 추진하자, 이강인은 다른 구단들의 제안이 훨씬 더 좋은 조건이었음에도 즉각적으로 이적에 동의했다'며 '아틀레티코가 이강인의 영입을 성사시키기 위해 움직이는 동안, 이강인에게는 상당히 매력적인 여러 제안이 들어와 있었다'고 전했다.

대표적으로 이탈리아 세리에A 유벤투스는 이강인 영입에 큰 관심을 보였으며, 마지막 순간까지 아틀레티코와 영입 경쟁을 벌였다. 또 다른 관심 구단은 잉글랜드 프리미어리그(EPL)의 토트넘이었다. 토트넘은 줄곧 이강인을 영입 후보로 주시해 왔지만, 이강인이 아틀레티코의 제안을 선택하자 결국 영입을 포기했다. EPL 구단들은 아틀레티코가 이강인에게 지급할 수 있는 금액보다 훨씬 높은 조건의 계약을 제시했다.

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여기에 더해 이강인은 사우디아라비아 리그에서 나온 막대한 규모의 제안까지 거절한 것으로 알려졌다. 해당 구단은 이강인에게 5년 동안 매년 세후 1700만유로(약 250억원)라는 천문학적인 연봉을 제시했다. 5년간 총액으로 환산하면 세후 8500만유로(약 1250억원)에 달하는 금액이었다. 하지만 이강인은 이를 거절했고, 결국 아틀레티코와의 계약을 체결했다. 결과적으로 이강인이 돈이 아닌 유럽에서의 도전과 명예를 중시했다는 점에서 충분히 박수 받을 만한 선택으로 여겨진다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com