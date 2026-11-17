사진출처=TyC 스포츠

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 아르헨티나 프로축구 경기에서 관중석에서 날아온 폭죽이 골키퍼 주변에서 폭발해 경기가 중단되는 일이 벌어졌다. 현지 스포츠 매체 TyC 스포츠 등에 따르면 지난 14일(현지시각) 아르헨티나 2부 리그인 프리메라 나시오날 승격 플레이오프에서 홈팀 데포르티보 마드린과 원정팀 데포르티보 마이푸가 맞붙었다.

홈팀 마드린이 3-1로 앞서던 후반 36분쯤 관중석에서 발사된 폭죽이 마이푸의 골키퍼 나우엘 갈라르디(24)의 머리 위쪽에서 폭발했다. 폭발과 함께 파편이 떨어진 것으로 보였고, 갈라르디는 고통을 호소하며 그라운드에 쓰러졌다.

의료진은 즉시 그라운드로 들어가 응급 조치를 했고, 갈라르디는 인근 의료기관으로 옮겨졌다. 경기 중단 시간이 길어졌지만 양 팀은 경기를 재개하지 못했고, 심판은 결국 경기 중단을 선언했다. 당시 마드린은 3-1로 앞서고 있었다.

Advertisement

문제는 선수의 부상 여부를 놓고 양 구단의 설명이 엇갈렸다는 점이다.

마드린 구단은 성명을 통해 사고 직후부터 의료진을 투입해 갈라르디의 상태를 확인했다고 밝혔다. 또한 병원에서 전달받은 내용을 근거로 갈라르디에게 신체적 손상이나 후유증이 없었으며, 경기를 계속하는 데 지장을 줄 만한 신체적 이상도 확인되지 않았다고 밝혔다.

Advertisement

마드린 측은 출혈이 없었고 양쪽 신체의 근력도 동일했으며, 시간과 장소에 대한 인지 능력도 정상적이었다고 설명했다. 검사를 마친 선수는 스스로 걸어서 병원을 나왔으며 원정팀 관계자들과 함께 이동했다고 덧붙였다.

Advertisement

그러나 원정팀인 마이푸의 입장은 달랐다. 마이푸는 자체 성명을 내고 마드린 구단이 사고의 심각성을 축소하고 있다며 강하게 반발했다.

Advertisement

마이푸 구단이 공개한 병원 진료 기록에 따르면 갈라르디는 폭죽 폭발로 인한 '급성 음향 외상' 진단을 받았다. 폭발 충격으로 귀울림을 뜻하는 이명과 두통, 눈부심 등의 증상이 나타났다는 것이다.

병원 의료진은 사고 발생 후 48시간 동안 안정을 취하도록 권고했으며, 후유증 발생 여부를 확인하기 위해 추가 검사도 받을 것을 지시한 것으로 전해졌다.

Advertisement

이번 사건은 경기장 내 폭죽 사용이 선수 안전에 얼마나 심각한 위협이 될 수 있는지를 다시 한번 보여줬다. 특히 관중석에서 발사된 폭죽이 선수의 머리 주변에서 폭발하면서 경기가 중단되고 의료 진단을 둘러싼 구단 간 갈등으로까지 번졌다는 점에서 축구계의 우려가 커지고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com