사진=손흥민 SNS 캡처

사진=MLS 공식 SNS 캡처

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]미국 메이저리그사커(MLS) 전문가들은 손흥민과 LAFC의 손을 들어주지 않았다.

MLS 사무국은 17일(한국시각) 공식 계정을 통해 MLS컵 플레이오프 결과에 대한 전문가 패널들의 의견을 발표했다. 각 전문가들은 MLS컵 플레이오프 우승 예상 팀과 더불어, 플레이오프 토너먼트의 진행을 예상했다.

브래들리 라이트-필립스, 디에고 발레리, 사샤 클레스탄 등 MLS에서 패널로 활동 중인 선수 출신 전문가들이 대거 전망을 내놓았다. 6명의 전문가는 먼저 우승 후보를 꼽았다. 브래들리 필립스는 서부에서 밴쿠버와 동부에서 내슈빌이 올라와 결승전을 치를 것이라 봤으며, 우승은 밴쿠버가 차지할 것이라 예측했다. 클레스탄은 밴쿠버와 인터 마이애미의 결승 리턴 매치를 예상했다. 두 팀은 2025시즌에도 결승에서 맞붙었다. 이번에도 승자는 리오넬 메시의 마이애미가 될 것이라고 봤다.

Advertisement

사진=MLS 공식 SNS 캡처

발레리는 밴쿠버와 마이애미의 결승을 전망하면서도, 올해는 밴쿠버가 더 우세하다고 점쳤다. 미겔 가야르도는 내슈빌과 밴쿠버의 결승행, 그리고 내슈빌의 사상 첫 MLS컵 우승을 예측했다. 이외에도 닥스 매카티와 MLS 진행자인 케빈 이건도 내슈빌의 우승을 예측 결과로 내놓았다. 서부 1위인 밴쿠버와 동부 1위 내슈빌, 그리고 메시의 마이애미가 가장 유력한 후보로 여겨지는 셈이다.

각 전문가들은 라운드별 예측도 내놓았다. 손흥민이 속한 LAFC와 세인트루이스의 1라운드 맞대결은 절반 이상이 세인트루이스의 손을 들어줬다. 라이트-필립스, 클레스탄, 매카티, 케빈 모두 LAFC가 조기 탈락할 것이라고 봤다. 발레리와 가야르도는 LAFC의 1라운드 통과는 전망했지만, 2라운드에서 포틀랜드를 만나 패배할 것이라고 점쳤다.

로이터연합뉴스

Advertisement

손흥민으로서는 아쉬운 결과가 아닐 수 없다. 지난해도 우승 도전이 좌절된 바 있다. 2025시즌 MLS컵 서부 콘퍼런스 4강까지 올랐으나 토마스 뮐러의 밴쿠버 화이트캡스에 밀려 탈락했다. MLS컵 우승은 밴쿠버를 꺾은 리오넬 메시의 인터 마이애미가 차지했다. 쟁쟁한 경쟁자들이 있는 상황에서 올해는 전문가의 예측조차 LAFC의 손을 들어주지 않았다.

Advertisement

팀의 버팀목인 손흥민의 부담이 커질 수밖에 없다. 손흥민은 올 시즌 리그에서 7골-15도움, 기대 이하의 성적을 거뒀다. 득점력에서 부진이 뼈아팠다. 플레이오프에서 반전을 보여준다면, 분위기를 바꿀 기회는 충분하다. 전문가의 예측을 뒤집는 활약이 중요해진 시점이다.

Advertisement

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com