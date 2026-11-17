사진=SNS 캡처.

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[스포츠조선 강우진 기자]마우리시오 포체티노 감독이 펩 과르디올라 전 맨체스터 시티 감독에게 미국 대표팀 사령탑 자리를 추천했다.

영국 가디언은 17일(한국시각) '포체티노는 맨체스터 유나이티드로 향하며, 과르디올라는 다시 한번 이적설의 중심에 섰다'며 '과르디올라와 미국축구협회가 영입 가능성을 타진하기 위한 예비 협상에 나설 것이라는 보도도 나왔다'고 전했다.

앞서 포체티노는 과르디올라가 미국 대표팀 감독직에 대한 의견을 묻는다면 어떤 말을 해주겠느냐는 질문에 "받으라고 말하겠다. 지금은 미국축구협회에 합류하기에 완벽한 시점이기 때문"이라며 "모든 것이 올바른 방향으로 나아가고 있고, 훌륭한 선수들과 좋은 사람들을 만날 수 있을 것"이라고 주장했다.

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포체티노는 미국 축구의 미래에 대해서 긍정적으로 내다봤다. 미국 국가대표팀의 성장과 함께 일부 선수들도 눈에 띄는 발전을 보이고 있기 때문이다. 수비수 알렉스 프리먼과 미드필더 세바스티안 베르할터가 대표적이다. 두 선수 모두 포체티노 감독 체제에서 미국 대표팀 데뷔전을 치를 당시 미국 메이저리그사커(MLS)에서 뛰고 있었지만, 현재는 유럽 무대에서 활약하고 있다.

포체티노는 "선수 개인의 잠재력과 역량을 내다봐야 한다. 선수가 좋은 경기력을 보여주고 있다면 리그 수준은 문제가 되지 않는다"며 "재능은 어디에나 있기에 리그 수준만으로 선수의 수준을 판단하는 실수를 저질러서는 안 된다"고 강조했다.

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포체티노는 이제 미국 축구를 보는 시선이 달라졌기 때문에 대표팀 감독직이 명예로운 자리가 되고 있다고도 주장했다.

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그는 "유럽에서 미국을 바라보는 시각은 월드컵 이후 완전히 달라졌을 것이라고 장담한다"며 "이제 미국 대표팀 감독이 되는 것은 더 큰 명예를 의미한다"고 말했다.

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과르디올라가 미국 대표팀 감독을 맡을 가능성은 적지만, 허무맹랑한 이야기는 아니다. 통상적으로 대표팀 감독은 클럽팀보다 업무강도가 적다. 과르디올라가 마냥 쉬고만 있을 수는 없기에 클럽팀을 맡기 전, 대표팀 감독직으로 예열하는 시나리오도 충분히 쓰일 수 있다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com