6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 모레노 감독이 생각에 잠겨 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 모레노 감독이 교체를 준비하는 선수들에게 작전지시를 하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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[스포츠조선 이현석 기자]로베르트 모레노 임시 감독은 본인의 책임인 6경기를 모두 마친 후 한국이 아닌 스페인으로 향한다. 여전히 태극전사를 둘러싼 환경은 불안감이 가득하다.

대한축구협회(KFA)는 17일 '모레노 감독과 스페인 코치진은 카타르전 이후 스페인으로 귀국할 예정이다'며 '해외파 선수들은 곧장 소속팀으로 복귀한다. K리그 선수들과 박진섭이 국내로 입국할 예정'이라고 밝혔다. KFA는 ''

모레노 감독은 앞서 2026년 북중미월드컵 탈락 이후 위기에 빠진 한국 축구의 소방수로 부임했다. 다만 '임시'였다. 조건이 따르는 시한부였다. 계약 기간이 11월 27일까지 총 6경기, 그 안에 성과를 보여야 아시안컵까지 임기를 연장할 수 있는 운명이었다. 하지만 변수가 발생했다. 지난 3일 아시안컵이 사우디아라비아의 혼란한 정세로 전격 연기를 결정했다. 모레노의 임기 연장도 예측하기 어려운 상황이다. 더 큰 걸림돌은 성과다. 4-4-2라는 이름뿐인 새 뼈대에 기존 골격을 그대로 유지했다. 주장 완장도, 선수 구성도 새로운 것이 없었다. 매 경기 비슷한 부진과 임기응변을 반복하고 있다. 한국 A대표팀의 사상 첫 스페인 지도자라는 기대감은 이미 실망감으로 바뀐 지 오래다.

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우루과이와의 평가전을 하루 앞둔 27일 대한민국 축구대표팀이 서울월드컵경기장에서 훈련을 가졌다. 모레노 감독이 훈련 전 펼쳐진 기자회견에서 질문에 답하고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.27/

그럼에도 일단 6경기에 대한 평가는 이뤄질 예정이다. 6경기 결과를 토대로 전력강화위원회에서 평가작업을 펼치고, 이를 이사회에 통보한다. 이사회는 연장 여부를 결정하고 이후 재공지가 이뤄질 것으로 보인다. 모레노 감독이 대표팀을 더 맡을 수 있을지, 맡더라도 얼마나 계약을 연장할 지는 아직 미지수다. 부회장 대행 체제로 운영되는 현재 집행부에서 차기 사령탑 후보 추천을 결정하기 어려운 상황이라는 점이 변수다. 차기 집행부 선출이 관건이지만, 국제축구연맹(FIFA)이 케이(K)-축구 혁신위원회의 권고에 따라 추진해 온 축구협회 선거 제도 개혁안에 우려의 목소리를 전달하면서 애초 12월로 예정됐던 축구협회 차기 회장 선거가 사실상 무산됐다. 사령탑에 대한 결정도 당분간은 쉽게 내리기 어려워졌다.

이번 평가 이후 어떻게 갈피를 잡을지도 중요하다. 이미 선수단의 마음은 복잡할 수밖에 없는 상황이다. 모레노 감독의 미래는 불투명하고, 정몽규 회장이 물러나며 공석이 된 대한축구협회장 선거마저 연기된 상황이다. 대표팀에 힘을 실어줄 사람도, 대표팀을 장기적인 관점에서 이끌 사람도 없는 셈이다. 황인범은 16일 대표팀 훈련 과정에서 이런 상황에 대한 생각을 밝혔다. 그는 "이런 이야기하는 것도 조심스럽다"며 "비록 미뤄지긴 했지만, 아시안컵을 앞두고 입지가 불투명한 임시 사령탑과 준비를 한다는 게 모두에게 좋을 게 없다고 생각했었다. 축구협회를 책임질 회장님이 없다 보니 대표팀마저 임시 감독 체제로 가게 됐다. 모레노 감독과 아시안컵까지 함께 간다라는 부분이 결정돼 있었다면 선수들과 감독의 소통도 더 수월할 수 있었을 것이다"고 말했다.

우루과이와의 평가전을 하루 앞둔 27일 대한민국 축구대표팀이 서울월드컵경기장에서 훈련을 가졌다. 모레노 감독이 훈련을 지켜보고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.27/

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그럼에도 선수단은 일단 11월 A매치의 마지막 순간까지 최선을 다하겠다는 각오를 다잡았다. 황인범도 "대표팀이 응원을 부탁드리기에도 힘든 상황이 될 만큼 올해 많은 일들이 있었고, 분위기도 좋지만은 않았다. 결국 선수들이 해결해야만 한다. 월드컵을 실패로 마친 것도 저희 책임이고, 이어진 여러 가지 상황도 분명 선수들이 피해 갈 수 없는 부분이 있다. 저 역시 북중미 월드컵 때부터 팬들에게 죄송한 마음을 가지고 있다. 나부터 정말 열심히 경기장 안팎에서 역할을 다하는 모습을 보여드리겠다"라며 "대표팀이 더 단단한 팀이 된다면 팬들도 다시 응원해주실 것이다"고 했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com