스포츠조선 DB

사진=래시포드 SNS 캡처

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]마우리시오 포체티노 감독이 맨체스터 유나이티드에서 활용할 수 있는 자원은 누가 있을까. 이미 몇몇 후보군이 등장하고 있다.

맨유는 13일(한국시각) 포체티노를 새 감독으로 선임했음을 공식 발표했다. 토트넘 시절 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 주목받는 신흥 명장이었던 포체티노는 이후 파리 생제르맹(PSG), 첼시를 거치며 어려움을 겪었고, 미국 대표팀 부임으로 반전을 노렸다. 미국 대표팀 부임 이후에는 준수한 평가를 받으며 재계약까지 성공했으나, 캐릭의 경질 이후 새 감독을 원한 맨유의 부름을 받으며 EPL 무대로 돌아왔다.

포체티노가 EPL로 복귀하면서, 그가 지휘하는 맨유에 대한 관심도 커질 수밖에 없었다. 포체티노는 과거 토트넘 시절 전성기를 달릴 때 유망주 육성과 선수단 관리에 탁월한 능력을 보였다. 그 중심에 있었던 선수가 손흥민이다. 손흥민은 포체티노 체제에서 토트넘의 핵심으로 거듭나며, 10년의 세월 동안 구단의 레전드로 자리 잡았다.

Advertisement

로이터연합뉴스

맨유에서 포체티노가 어떤 선수를 손흥민처럼 성장시키고, 활약하게 만들지도 관심이 쏟아지고 있다. 여러 후보들의 이름이 거론되기 시작했다. 영국의 기브미스포츠는 '포체티노의 성공에 큰 부분을 차지한 것은 경기장 곳곳에서 만들어낸 환상적인 파트너십이었는데, 그중에서도 가장 유명한 것은 손흥민과 해리 케인의 조합이었다. 이 두 선수는 프리미어 리그 역사상 가장 많은 골을 합작했으며, 그 대부분은 포체티노 감독의 지도 아래 이루어졌다'고 전했다.

이어 '첼시에서도 포체티노는 콜 파머와 니콜라스 잭슨이라는 훌륭한 공격 조합을 만들어 팀을 유럽챔피언스리그에 진출시켰다. 맨유에서도 비슷한 성과를 내고자 할 것이며, 이미 손흥민의 기량을 재현할 수 있는 자원과 인력을 갖추고 있다. 맨유의 공격 옵션은 탄탄하다. 브루노 페르난데스는 중앙 미드필더로서 팀의 핵심이며, 마테우스 쿠냐, 브라이언 음뵈모, 아마드 디알로, 조슈아 지르크지, 벤자민 세스코는 경험과 기량을 겸비하고 있다'고 설명했다.

사진=래시포드 SNS 캡처

Advertisement

그중 눈에 띄는 이름은 마커스 래시포드였다. 기브미스포츠는 '래시포드는 포체티노 부임으로 가장 큰 기쁨을 누릴 수 있는 선수일 가능성이 크다. 포체티노는 그를 손흥민의 완벽한 복제품으로 팀에서 활용할 수 있을 것이다. 그는 몸 상태를 회복하면 포체티노 감독이 선호하는 날카로운 돌파력과 직선적인 움직임을 보여줄 수 있을 것이다'고 했다.

Advertisement

래시포드는 과거에도 기량에 대해서는 꾸준히 좋은 평가를 받았다. 다만 후벵 아모림 감독 시절 나태한 훈련 태도와 부진한 성적으로 잠시 팀을 떠나야 했다. 이후 바르셀로나, 애스턴 빌라 임대를 거쳐 올 시즌은 다시 맨유에 돌아왔다. 래시포드가 포체티노의 새로운 손흥민이 될 수 있을지도 귀추가 주목된다.

Advertisement

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com