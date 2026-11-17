사진=데일리AFC

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 김봉수, 김민재가 수비 라인을 조율하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

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[스포츠조선 강우진 기자]김민재의 친정팀 페네르바체가 그를 다시 데려올 것이라는 전망이 꾸준히 나오고 있다. 여기에 더해 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 팀들도 행선지로 언급되면서 기대감을 키운다.

튀르키예 하베를레르는 17일(한국시각) '페네르바체가 바이에른 뮌헨에서 충분한 출전 기회를 얻지 못하고 있는 센터백 김민재를 겨울 이적시장에서 다시 영입해 수비진을 강화하려는 움직임을 보이고 있다'고 보도했다. 이어 '김민재 역시 이적과 협상에 열려 있는 것으로 전해졌다'고 덧붙였다.

로이터연합뉴스

페네르바체 구단 수뇌부는 오는 1월 김민재 영입을 노린다. 김민재는 이번 시즌에도 소속팀에서 주전 경쟁을 이어가고 있다. 지난 시즌보다 더 많은 선택을 받으면서 입지를 되찾고 있는 모습이다. 그러나 외신들은 여전히 김민재의 출전 기회가 부족하고 이 때문에 팀을 떠나는 선택지를 고려 중이라고 판단한다.

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매체는 '김민재는 페네르바체의 관심을 긍정적으로 받아들이고 있으며, 협상에도 열려 있는 것으로 알려졌다'며 '2021년 300만유로(약 44억원)에 페네르바체에 합류한 김민재는 2022년 1900만유로(약 279억원)에 나폴리로 이적했고, 2023년에는 5000만유로(약 736억원)의 이적료로 뮌헨 유니폼을 입었다'고 설명했다.

뮌헨과 2028년까지 계약이 남아 있는 김민재는 3000만유로(약 440억원) 안팎의 이적료를 기록할 것으로 예상된다.

24일 카타르 알라이얀 에듀케이션 시티 스타디움에서 대한민국과 우루과이의 경기가 열렸다. 우루과이 수비를 제치며 헤딩슛을 시도하고 있는 김민재. 알라이얀(카타르)=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2022.11.24/

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김민재에게 관심을 보이고 있는 구단은 EPL 등 유럽 주요 리그에도 차고 넘친다. EPL의 토트넘 홋스퍼, 아스널, 애스턴 빌라와 이탈리아 세리에A의 AC밀란도 김민재에게 큰 관심을 보이고 있는 것으로 알려졌다. 현재로서는 뮌헨 잔류가 가장 우선으로 평가된다. 김민재가 현소속팀에서의 생활에 만족하고 있기 때문에 뮌헨에서 주전 기회를 완전히 잃는 경우에야 EPL 등 차선책을 고려할 가능성이 크다. 한국에서는 김민재의 EPL행을 기대하는 수요도 더러 있다. 현재 한국인 EPL 리거가 전멸하면서 잉글랜드에서 한국 선수의 위상은 바닥을 치고 있는 상태다. 김민재가 EPL에 입성해 데뷔에 성공한다면 한국인 16호 프리미어리거 타이틀을 얻게 된다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com