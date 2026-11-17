경기 중 나우엘 갈라르디 골키퍼의 상공에서 폭죽이 터지는 장면. 마드린 X 캡처

마드린 구단 측이 SNS 'X'를 통해 경기 중 폭죽이 터지는 모습을 담은 동영상을 공개하고 있다.

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[스포츠조선 최만식 기자] 아르헨티나 프로축구계가 희한한 '폭죽사건'으로 시끄럽다.

축구장에서 보기 드문 '폭죽사건'은 지난 15일(한국시각) 아르헨티나 추부트주 푸에르토 마드린에서 열린 프리메라 나시오날(2부리그) 플레이오프 1라운드(16강) 데포르티보 마드린과 데포르티보 마이푸에서 일어났다.

마드린이 3-1로 앞서고 있던 후반 37분쯤, 마이푸 진영 골대 뒤 관중석에서 쏘아 올린 폭죽이 마이푸 골키퍼 나우엘 갈라르디의 머리 위 상공에서 터졌다.

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터진 폭죽 불씨들이 꺼지며 골에어리어로 떨어질 때 갈라르디 골키퍼가 갑자기 쓰러졌다. 이후 선수들과 의료진이 달려와 갈라르디의 상태를 살폈고, 병원으로 이송되면서 경기는 중단되고 말았다.

아르헨티나 언론들에 따르면 마이푸 구단의 의료진이 곧바로 현장에 투입돼 선수를 살핀 결과 심각한 부상이라며 항의하더니 추가적인 의료 조치를 위해 병원 이송을 주장했다.

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한데 홈팀 마드린이 승리를 눈 앞에 둔 가운데 뒤지고 있던 마이푸의 요청으로 경기가 중단되자 '꾀병' 논란으로 번졌다.

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먼저 마드린 구단 측이 의문을 제기했다. 마드린은 성명을 통해 "경기장에 대기하고 있던 응급 의료진이 그라운드에서 갈라르디를 진찰한 결과 부상이 발견되지 않았다. 하지만 마이푸 구단 측이 2차 검진을 위해 선수를 병원으로 데려가기로 결정했다"면서 "산타마리아 병원에서 다른 의료진이 진찰한 결과, 선수가 경기에 계속 출전하는데 지장이 될 만한 부상은 없었다"라고 주장했다.

골키퍼가 쓰러지자 선수들이 달려오고 있다. 마드린 X 캡처

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이어 마드린 구단은 "다른 후유증, 신체적 손상이 없었으며 출혈도 없고 신체 양쪽의 힘이 균일했으며 시간과 장소에 대한 인지력도 정상적이었다. 진료가 끝난 후 갈라르디 골키퍼는 구단 관계자와 함께 스스로 걸어서 병원을 나갔다"라고 의문을 나타냈다.

이에 마이푸 구단도 가만 있지 않았다. 마이푸 측은 "마드린 구단의 성명 내용을 결코 인정할 수 없다. 갈라르디는 홈 관중석에서 날아 온 폭죽 투사체에 맞았다. 산타마리아 병원의 응급실 의사 진단에 따르면 우리 선수는 폭죽 충격으로 인한 음향성 쇼크을 받았으며, 이로 인해 이명(귀 울림), 두통, 빛공포증 증상이 나타났다"면서 "담당 의료진의 지시에 따라 선수는 진료일로부터 48시간 동안 휴식을 취해야 하며, 사고 후유증 가능성을 배제할 수 없기에 향후 몇 시간 동안 추가적인 의학적 검사를 받을 것을 권고받았다"라고 강변했다.

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이어 마이푸는 "우리는 선수의 건강과 신체적 무결성을 최우선으로 하며, 사건의 진실을 밝히기 위해 최선을 다할 것"이라고 덧붙였다.

사건이 벌어진 이후 팬들도 갑론을박이다. 현지 일부 매체와 SNS 등에서는 선수가 경기를 의도적으로 지연하거나 중단시키기 위해 과장하여 쓰러진 것이거나, 마이푸 구단 측도 이에 동조한 게 아니냐는 의혹이다. 이에 맞서 '홈 관중의 도발이 분명하고, 선수 건강이 최우선이다'면서 터무니 없는 왜곡이라는 여론도 만만치 않다.

아르헨티나축구협회(AFA)는 징계위원회를 개최하기로 했으며 사건 조사를 통해 징계 여부를 결정하기로 했다. 현지 언론은 남은 8분여의 시간 동안 무관중 경기를 마저 진행하거나, 마드린의 책임을 물어 마이푸의 몰수승(또는 마드린의 실격 처리)을 선언하는 징계가 유력한 것으로 관측하고 있다.

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최만식 기자 cms@sportschosun.com