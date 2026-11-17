6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 김민재가 팬들에게 인사하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

로이터연합뉴스

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[스포츠조선 이현석 기자]주전의 길은 멀고도 험난하다. 김민재는 여전히 경쟁 중이다.

독일의 키커는 15일(한국시각) '바이에른 뮌헨 수비진 집중 조명'이라며 김민재와 요나단 타의 경쟁에 주목했다.

키커는 '지난여름 이적시장 당시 매각 후보였던 김민재는 다시 주전 경쟁에서 입지를 다지고 있다. 반면 타는 아직 기량을 끌어올려야 하는 모습이다. 지난 시즌 주전이었던 타는 이제 김민재와 주전 경쟁을 벌이고 있다'며 '김민재는 좋은 경기력을 선보였다. 타는 라이프치히와 아스널을 상대로 연속 선발 제외되며 경고를 받았다. 다만 김민재가 아스널전에서 부상을 당하며 다시 상황이 달라졌다'고 전했다.

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김민재는 2023년 여름 나폴리를 떠나 바이에른 뮌헨 유니폼을 입었으나, 지난 세 시즌 동안 어려움이 컸다. 이름값에 어울리는 활약이 부족해지며 입지가 흔들렸다. 이적시장마다 바이에른이 김민재를 매각할 것이라는 소식이 전해졌다. 다만 김민재의 의지는 굳건했다. 바이에른에 남아 자신의 가치를 증명하길 원했다. 그럼에도 상황은 더 어려워졌다. 2025~2026시즌에는 요나단 타의 합류로 기존 주전 자리까지 뺏기며 3옵션으로 물러났다. 하지만 올 시즌 다시 주전으로 도약하며 팀에서 신임을 받고 있다.

문제는 부상이다. 지난달 22일 아스널과의 유럽챔피언스리그에서 전반만 뛰고 교체된 후 부상 소식이 전해졌다. 관리가 필요했다. 프라이부르크와의 리그, 마그데부르크와의 DFB 포칼 32강에서는 뛰지 않았다. 오랜만에 돌아온 김민재의 무대는 '데어 클라시커', 독일 분데스리가를 대표하는 라이벌 더비였다. 팀 내 입지를 짐작할 수 있는 부분이다.

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다만 도르트문트전 활약이 아쉬웠다. 실점 위기를 자초했다. 페널티박스 안에서 드리블하다 상대의 강한 압박 속에 내준 패스를 우파메카노가 재차 연결하려다 도르트문트의 카니 추쿠에메카에게 빼앗겼다. 이어 조브 벨링엄이 골문에 차넣었다. 하지만 주심이 비디오판독 끝에 득점 과정에서 추쿠에메카가 바이에른 골키퍼에게 반칙을 저지른 것으로 판단, 골 취소가 되며 가슴을 쓸어내렸다.

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아직까지 주전 자리를 안심할 수 없는 김민재이기에 남은 시즌 꾸준한 활약이 더 관건이 될 전망이다. 올 시즌 바이에른과 재계약을 협상할 것이라 알려졌기에, 조건과 기간 등 여러 협상 요소에서 긍적적인 포인트를 갖기 위해선 이번 시즌 보여주는 활약상이 중요한 지표로 작용할 수 있다. 이 과정에서 가장 중요한 건 타를 제치고 부동의 주전으로 올라서는 것이 될 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com