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[스포츠조선 박찬준 기자]일단 로베르트 모레노 감독이 스페인으로 돌아간다.

대한축구협회(KFA)는 17일 공식 채널을 통해 11월 A매치 2연전을 마친 남자 A대표팀의 향후 일정에 대해 공개했다. K리그 소속 선수 10명과 중국 슈퍼리그에서 뛰는 박진섭(저장)이 18일 오후 6시10역시 눈길을 끄는 것은 코칭스태프의 일정이다. KFA는 '모레노 감독 및 스페인 코칭스태프는 고향인 스페인으로 갈 예정'이라고 전했다.

KFA는 1일 '임시 사령탑으로 모레노 감독을 선임했다'고 발표했다. 2026년 북중미월드컵 이후 공석인 남자 A대표팀 코칭스태프로 모레노 감독을 포함한 총 6명의 사단 선임을 승인했다. 스페인 출신 감독이 A대표팀 지휘봉을 잡는 것은 이번이 처음이었다. 모레노 감독은 소치에서 손발을 맞췄던 에두아르도 도캄포 수석코치를 비롯해 하신트 마그리냐, 빅토르 브라보 데 소토 코치, 하비에로 초카로 피지컬 코치, 니코 보쉬 골키퍼 코치와 동행했다.

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모레노 사단의 계약기간은 11월 27일까지로, 9∼10월 A매치 4연전과 11월 A매치 2연전을 합쳐 6경기를 이끌기로 합의했다. 계약기간은 11월27일까지였다. 하지만 6경기 결과를 토대로 내년 1월 사우디아라비아에서 열릴 예정이었던 아시안컵까지 계약을 연장할 수 있는 옵션을 포함했다. 당초만 하더라도 큰 이변이 없는 한 아시안컵까지 이끈 후 새로운 KFA 집행부 체제에서 또 한번의 검증을 받을 것으로 보였다.

하지만 중동 정세가 악화되며 상황이 꼬였다. 아시안컵이 내년 12월로 전격, 연기됐다. 여기에 12월18일 예정됐던 KFA 차기 협회장 선거 역시 정부의 과도한 개입을 이유로 국제축구연맹(FIFA)이 제동을 걸며, 내년으로 미뤄졌다. 현재 언제 선거가 열리게 될지 예측할 수 없는 형국이다. 모레노 감독의 재계약 가능성도 불투명해졌다.

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경기력이라도 좋았다면 분위기를 바꿀 수 있었겠지만, 지난 사우디전에서 졸전 끝에 2대3으로 패했다. 플랜A인 4-4-2의 완성도는 떨어지고, 기존 선수들만 중용하는 변화없는 라인업으로 혹평을 받았다. 모레노 감독은 5번의 A매치에서 2승1무2패에 그쳤다. 카타르전이 마지막 기회가 될 전망이다.

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모레노 감독은 "감독은 계약 기간이랑 무관하게 당장이라도 잘릴 수도 있다. 오늘 당장 할 수 있는 일에 집중하겠다. 미래에 있을 일에 대해서는 딱히 생각하지 않고 있다"며 "매일 아침 내가 대표팀 감독이라는 사실에 자긍심을 가지고 일을 하고 있다. 지금 행복하게 일하고 있다"고 했다.

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KFA는 이번 A매치 6경기 결과를 토대로 전력강화위원회에서 평가작업을 펼친 뒤 이사회에 통보하고, 이사회는 모레노 감독의 계약 연장 여부를 결정할 예정이다. 그러나 부회장 대행 체제로 운영되는 현재 집행부에서 차기 사령탑 후보 추천을 결정하기 어려운 상황인 만큼 차기 집행부에 선임 과정을 넘길 공산이 크다. 아예 새 집행부가 백지에서 출발할 수 있게 모레노 감독과 일찍 선을 그을 수도 있다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com