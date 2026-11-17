드리블하는 황인범 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 13일(현지시간) 카타르 도하 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 한국과 사우디아라비아의 축구 대표팀 평가전. 황인범이 드리블을 하고 있다. 2026.11.14 ondol@yna.co.kr(끝)

훈련에 앞서 인터뷰하는 황인범 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 한국 축구 대표팀 황인범이 카타르와 평가전을 하루 앞둔 16일(현지시간) 카타르 도하 압둘라 빈 칼리바 스타디움에서 훈련에 앞서 인터뷰하고 있다. 2026.11.16 ondol@yna.co.kr(끝)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 축구 '중원의 핵심' 황인범(포르투)이 다시 한번 소신 발언을 했다.

로베르트 모레노 감독이 이끄는 한국은 17일(이하 한국시각) 카타르 도하의 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 카타르와 친선경기를 치른다.

황인범은 16일 열린 공식 훈련 전 기자회견에서 "올해 마지막 A매치를 치르게 됐다. 직전 사우디아라비아전에서 승리를 따내지 못한 만큼 이번에는 좋은 경기력으로 이기는 게 가장 중요하다. 전술의 구조적 변화나 선수들 움직임의 변화에 대해 감독님이 이야기를 많이 해주셨다. 보완된 모습을 보여드리겠다"며 "나부터 정말 열심히 경기장 안팎에서 역할을 다하는 모습을 보여드리겠다. 대표팀이 더 단단한 팀이 된다면 팬들도 다시 응원해주실 것"이라고 각오를 다졌다.

Advertisement

전개 풀어나가는 김민재-황인범 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 13일(현지시간) 카타르 도하 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 한국과 사우디아라비아의 축구 대표팀 평가전. 김민재(오른쪽)와 황인범이 전방을 바라보고 있다. 2026.11.14 ondol@yna.co.kr(끝)

한국 축구는 파란만장한 시간을 보냈다. 2026년 북중미월드컵 이후 선장을 잃고, 길도 완전히 잃었다. 모레노 감독을 임시 사령탑으로 선임했지만, 상황은 달라지지 않았다. 특히 지난 몇 년 동안 '쉬쉬'하던 1992년생과 1996년생의 세대 갈등까지 폭발했다. 황인범은 9~10월 A매치에서 눈물을 글썽이는 등 힘든 상황을 온 몸으로 표현했다. 우즈베키스탄과의 경기 뒤에는 그라운드에 주저앉아 눈시울을 붉혀 은퇴설까지 돌았다.

어수선한 상황 속 한국은 2026년 마지막 A매치를 치른다. 이번 경기는 27일 대한축구협회와 계약이 끝나는 모레노 감독의 마지막 경기가 될 수도 있다. 모레노 감독은 9~11월 A매치 6경기를 치르기로 계약했다. 이 결과에 따라 축구협회 전력강화위원회의 평가를 거쳐 내년 1월 아시안컵까지 지휘봉을 맡길 수 있는 조항을 계약서에 넣었다. 하지만 아시아축구연맹(AFC)은 내년 1월 7일 사우디아라비아에서 개막 예정이던 2027년 아시안컵을 2027년 12월 23일부터 치르기로 연기했다. 개최국 정세 불안 때문이다. 모레노 감독의 거취도 불투명해졌다. 축구협회는 회장 공석 상태에서 현실적으로 모레노 감독과의 계약 연장을 결정하기 부담스러운 상황이기 때문이다.

훈련하는 황인범 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 한국 축구 대표팀 황인범이 15일(현지시간) 카타르 도하 카타르대학교 훈련장에서 훈련을 하고 있다. 2026.11.15 ondol@yna.co.kr(끝)

Advertisement

황인범은 "이런 얘기를 하는 것도 조심스럽다. 비록 미뤄지긴 했지만, 아시안컵을 앞두고 입지가 불투명한 임시 사령탑과 준비를 한다는 게 모두에게 좋을 게 없다고 생각했었다. 축구협회를 책임질 회장님이 없다 보니 대표팀마저 임시 감독 체제로 가게 됐다. 모레노 감독님과 아시안컵까지 함께 간다라는 부분이 결정돼 있었다면 선수들과 감독의 소통도 더 수월할 수 있었을 것"이라며 "모레노 감독님이 유임하실지, 원래 계약대로만 하실지는 잘 모르겠다. 그래도 카타르전에선 선수들이 감독님이 원하는 모습을 경기장에서 볼 수 있도록 해야 한다. 어떤 결과로 이어지든 감독님도 후회 없게 하는 게 선수들의 역할"이라고 말했다.

Advertisement

그는 "모레노 감독님뿐만 아니라 앞서 대표팀의 임시 지도자를 맡으셨던 분들 모두 대표팀을 이끄는 게 아니라 사실 도와준다는 표현이 맞을 것이다. 그런 부분들은 임시 사령탑과 대표팀에도 긍정적이지는 않다. 한국 축구가 발전할 수 있는 길로만 모든 게 잘 이뤄졌으면 좋겠다"고 했다.

Advertisement

김가을 기자 epi17@sportschosun.com