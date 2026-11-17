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[스포츠조선 박찬준 기자]국내 팬들에게 첫 선을 보이는 김은중호의 선봉에 '18세 유럽파' 김예건(즈베즈다)에 선다.

김은중 감독이 이끄는 21세 이하(U-21) 대표팀은 17일 오후 7시 천안종합운동장에서 멕시코와 친선경기를 치른다. 5월 출항한 김은중호가 국내 팬 앞에서 치르는 첫 경기다. U-21 대표팀은 앞서 10월 호주 원정 2연전을 통해 첫 발을 뗐다. 당시 1승1무를 거두며, 기분 좋게 출발했다.

11월 A매치 기간을 통해 점검에 나선 김은중호는 '북중미의 강호' 멕시코를 불러 들였다. 출발도 전에 악재가 속출했다. 김 감독은 이번 경기를 앞두고 지난 9~10월 A매치에서 커리어 최초로 A대표팀에도 뽑혔던 김민수(레인저스)를 야심차게 발탁했지만, 부상으로 부르지도 못했다. 여기에 추가 이탈자가 발생했다. 공격수 전민규(성남), 하정우(수원FC)가 부상으로 소집 제외됐다.

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악재속에서도 일단 첫 경기는 나쁘지 않았다. 14일 천안 코리아풋볼파크에서 열린 비공개 경기에서 0대0으로 비겼다. 같은 기간 A대표팀에 손정범(서울)과 신민하(강원)까지 보내며 100%의 전력을 가동하지 못했다는 점을 감안하면, 제법 괜찮은 결과였다. 이제 시차적응까지 어느 정도 된 멕시코를 맞아 2차전에서는 더 어려운 승부가 예상된다.

김 감독은 16일 코리아풋볼파크에서 열린 공식 기자회견에서 "현재 우리의 색깔과 방향에 맞는 게임 모델을 입히는 과정이다. 우리가 준비한대로의 모습을 보여드릴 생각"이라고 했다.

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김 감독은 멕시코전에 4-3-3 카드를 꺼냈다. 선봉은 김예건이다. 올해 K리그1 전북 현대에서 데뷔에 센세이션을 일이큰 김예건은 여름이적시장을 통해 세르비아의 절대 1강 세르비아로 이적했다. 김예건은 2028년 LA 올림픽 본선 진출을 노리는 김은중호에도 핵심 공격수로 떠오르고 있다. 지난달 호주 원정 2차전(2대2 무)에선 골 맛을 보기도 했던 그는 멕시코전에서도 선발로 낙점됐다.

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이날 김 감독은 김예건과 함께 김결(수원), 김준하(김천)를 스리톱으로 내세웠다. 미드필더로 박혜성(부산), 민시영(울산대), 성예건(부천)을 낙점했다. 포백은 최승구(인천)-함선우(화성)-강민우(카탈레 도야마)-박민재(제주)로 구성되며, 골키퍼 장갑은 김민수(대전)가 낀다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com