사우디전 앞둔 이강인 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 사우디아라비아와 평가전을 앞둔 한국 축구 대표팀 이강인이 11일(현지시간) 카타르 도하 카타르대학교 훈련장에서 훈련을 하고 있다. 2026.11.12 ondol@yna.co.kr(끝)

슛하는 이강인 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 13일(현지시간) 카타르 도하 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 한국과 사우디아라비아의 축구 대표팀 평가전. 이강인이 슛을 하고 있다. 2026.11.14 ondol@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]분노한 '에이스' 이강인(25·아틀레티코 마드리드)의 발끝에 다시 한번 눈길이 쏠린다.

로베르트 모레노 감독이 이끄는 한국은 17일(이하 한국시각) 카타르 도하의 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 카타르와 친선경기를 치른다.

반전이 절실하다. 한국은 13일 열린 사우디아라비아와의 친선경기에서 2대3으로 패했다. 충격적인 결과다. 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 32위인 한국은 20계단 가까이 차이나는 사우디아라비아(55위)에 고개를 숙였다. 2005년 8월 열린 2006년 독일월드컵 최종예선 0대1 패배 이후 무려 21년 만이다. 무엇보다 사우디아라비아를 상대로 3실점 한 것은 무려 42년 만의 불명예다. 한국은 1984년 열린 LA올림픽 최종예선에서 4대5로 패했다.

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훈련하는 이강인 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 한국 축구 대표팀 이강인이 14일(현지시간) 카타르 도하 카타르대학교 훈련장에서 몸을 풀고 있다. 2026.11.15 ondol@yna.co.kr(끝)

이날 이강인은 4-4-2 포메이션의 오른쪽 측면 공격수로 선발 출격했다. 하지만 모레노 감독은 이번에도 이강인을 제대로 활용하지 못했다. 이강인은 오른쪽 측면에 갇혀 제대로 움직이지 못했다. 이강인은 아틀레티코 마드리드에서도 4-4-2 포메이션으로 뛰지만, 소속팀에선 처진 스트라이커 혹은 공격형 미드필더처럼 경기한다. 이강인은 한때 4-2-3-1 포메이션의 공격형 미드필더가 최적의 자리로 평가됐다. 프로 경험을 거치며 멀티 플레이어로 폭을 넓혔음에도, 모레노 감독은 이강인의 재능을 제대로 쓰지 못했다.

스페인 현지에서도 비판이 나왔다. 스페인 언론 '문도데포르티보'는 '경기 전, 한국에선 모레노 감독이 이강인의 장점을 더 잘 활용할 방법을 찾아야 한다는 지적이 나왔다. 모레노 감독은 이전 경기들에서도 이강인을 충분히 활용하지 못했다는 비판을 받은 적이 있다. 이번 경기도 예외는 아니었다'고 꼬집었다.

사진=SNS 캡처

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경기 뒤 SNS(소셜네트워크서비스)에서 이강인의 행동이 관심을 모았다. 후반 40분이었다. 이강인이 올린 크로스가 오세훈에게 닿기 전 상대 수비에 막혔다. 이강인은 아쉬움을 느낀 듯 벤치 쪽에 놓인 의자를 발로 차며 답답함을 표출했다.

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이강인은 카타르와의 2026년 마지막 A매치에서 반전의 발판을 꾀한다. 모레노 감독은 카타르전을 앞두고 이강인 활용법에 대한 의문에 "대표팀은 무엇보다 정체성과 아이디어를 일관되게 유지하는 게 중요하다. 상대의 게임 플랜에 따라 사소한 변형은 가능하지만, 대표팀의 정체성은 일관되게 유지해야 한다. 결과적으로 선수들이 경기장에서 가장 편하게 뛰는 포지션을 찾아주는 게 중요하다. 손흥민이나 이강인도 1차 빌드업 때 동료를 지원하는 동시에 공이 전진했을 때 파이널 서드에서 도움이나 득점에 관여할 수 있는 위치를 잡는 장면이 종종 나온다. 득점으로 이어지지 않아도 그 자체로 긍정적"이라고 말했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com