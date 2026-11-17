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[스포츠조선 박찬준 기자]비록 승리하지 못했지만, 기대감을 키우기에 충분한 경기였다.

김은중 감독이 이끄는 21세이하(U-21) 대표팀은 17일 천안종합운동장에서 열린 멕시코와 친선경기서 0대0으로 비겼다. 14일 천안 코리아풋볼파크에서 열린 비공개 경기에서도 0대0으로 비긴 한국은 '북중미의 강호' 멕시코와의 2연전을 2무로 마쳤다. 앞서 10월 호주 원정 2연전에서 1승1무를 거둔 김은중호는 4경기 무패를 달렸다.

김 감독은 멕시코전에 4-3-3 카드를 꺼냈다. 선봉은 김예건(즈베즈다)이었다. 올해 K리그1 전북 현대에서 데뷔에 센세이션을 일이큰 김예건은 여름이적시장을 통해 세르비아의 절대 1강 세르비아로 이적했다. 김예건은 2028년 LA 올림픽 본선 진출을 노리는 김은중호에도 핵심 공격수로 떠오르고 있다. 지난달 호주 원정 2차전(2대2 무)에선 골 맛을 보기도 했던 그는 멕시코전에서도 선발로 낙점됐다.

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이날 김 감독은 김예건과 함께 김결(수원), 김준하(김천)를 스리톱으로 내세웠다. 미드필더로 박혜성(부산), 민시영(울산대), 성예건(부천)을 낙점했다. 포백은 최승구(인천)-함선우(화성)-강민우(카탈레 도야마)-박민재(제주)로 꾸렸고, 골키퍼 장갑은 김민수(대전)가 꼈다.

김은중호의 컨셉트는 확실했다. 과감한 전방 압박이 핵심이었다. 높은 위치에서부터 볼을 뺏으며 기회를 만들어 냈다. 빠른 트랜지션도 돋보였다. 선수들이 높은 에너지 레벨을 바탕으로 시종 공수를 오갔다.

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공격 시 좌우를 폭넓게 활용하며, 직선적인 플레이로 속도를 높였다. 김예건의 유려한 돌파는 확실히 위협적이었다. 김준하의 저돌적인 플레이도 좋았다. 박혜성은 정확한 롱패스로 빠르게 볼을 전개했다. 끈끈하고 까다로운 멕시코를 상대로도 경쟁력을 보였다.

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다만 마무리가 아쉬웠다. 빠르게 전방까지 볼이 갔지만, 세밀한 플레이가 나오지 않으며 멕시코의 골문을 열지 못했다.

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김은중호는 초반부터 측면 돌파가 살아나며 기회를 만들었다. 전반 2분에는 코너킥 상황에서 공격에 가담한 함선우가 슈팅까지 연결했지만, 수비를 맞고 나왔다. 멕시코도 반격했다. 17분 오마르 모레노가 아크 정면에서 때린 슈팅은 골키퍼 정면으로 향했다.

한국의 공격이 이어졌다. 21분 김준하의 과감한 오른발 중거리 슛이 골키퍼 정면으로 갔다. 23분 위기를 맞았다. 오마르 모레노가 오른쪽에서 때린 슈팅을 김민수가 멋지게 막아냈다. 36분에는 박민재가 먼거리서 무회전 프리킥을 시도했지만, 골대를 넘어갔다. 1분 뒤에는 김준하가 높은 위치에서 볼을 뺏어 오른발 슈팅까지 시도했지만 수비를 맞은 공은 골키퍼로 힘없이 굴러갔다.

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38분 위기를 맞았다. 오른쪽에서 짧은 컷백을 받은 엘리아스 몬티엘이 오른쪽 박스까지 파고들었다. 예측 못한 상황에서 오른발 슈팅을 시도했다. 김민수가 잘 막아냈다. 결국 전반은 0-0으로 마무리됐다.

후반 시작과 함께 김결 민시영을 빼고 박상현(김포) 이건희(수원)를 넣었다. 후반 2분 치명적 실수를 범했다. 박혜성의 어이없는 패스 미스를 가로챈 모레노가 아크 정면에서 강력한 슈팅을 시도했다. 골대를 살짝 넘어갔다.

1분 뒤 박혜성이 자신의 실수를 만회했다. 공격에 가담해 박상현에게 기가 막힌 패스를 찔렀다. 박상현이 수비와의 몸싸움에서 이겨낸 뒤 오른발 슈팅을 시도했다. 아쉽게도 옆그물을 때렸다.

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11분 한국이 멋진 기회를 만들었다. 박혜성이 절묘한 대각선 롱패스를 찔렀다. 왼쪽에 있던 김준하가 중앙으로 파고들며 오른발 감아차기 슈팅을 시도했다. 볼은 멋진 궤적을 그리며 멕시코 골문 구석으로 향했지만, 골키퍼의 슈퍼세이브에 막혔다.

17분 한국이 두 명을 더 바꿨다. 성예건 강민우 대신 윤도영(마그데부르크) 고종현(수원)이 들어갔다. 18분 또 한번의 아쉬운 기회를 놓쳤다. 높은 위치에서 볼을 뺏어낸 후 박상혁이 골키퍼와 맞서는 기회를 잡았다. 박상혁의 아웃프런트 슈팅은 골키퍼에 막혔다. 23분에는 세트피스 상황에서 고종현이 헤더를 시도했지만, 골키퍼 정면이었다.

28분에는 김준하 박혜성 대신 최병욱(제주) 손승민(대구)이 들어갔다. 28분 윤도영이 오른쪽에서 중앙으로 파고들며 멋진 왼발 중거리 슈팅을 시도했다. 골키퍼 선방에 걸렸다. 41분에는 최병욱의 패스를 받은 박상혁이 아크 정면에서 오른발 슈팅을 시도했지만, 골대를 살짝 빗나갔다.

경기는 거칠어졌지만, 한국은 평점심을 잃지 않았다. 이후 양팀은 일진일퇴의 공방을 펼쳤다. 결국 경기는 0대0으로 마무리됐다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com