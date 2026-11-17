사진=KFA SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]로베르트 모레노 임시 감독은 마지막까지 4-4-2다. 예고했던 로테이션도 이뤄졌다.

대한민국 축구 대표팀은 17일 오후 11시(한국시각) 카타르 도하의 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 카타르와 친선 경기를 치른다. 10월 기준 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 60위인 카타르는 직전 맞대결을 벌인 사우디아라비아보다도 FIFA 랭킹이 낮다.

한국은 역대 전적에서 카타르와 역대 전적에서 6승2무3패로 앞선다. 지난 2020년 11월 맞대결에서도 한국이 2대1로 웃었다. 다만 2019년 아시안컵 8강에서 0대1로 패하며 발목을 잡힌 바 있기에 방심할 수는 없는 상대다. 당초 이번 11월 중동 원정은 1월 예정이었던 아시안컵을 위해 준비된 무대였다. 하지만 사우디의 정세가 혼란스러워지며, 아시안컵은 12월로 전격 연기됐다. 대표팀의 계획도, 모레노 감독의 거취도 안갯속에 빠졌다.

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모레노 감독에게는 이번 카타르전이 책임이 주어진 6경기 중 마지막 경기다. 앞서 대한축구협회(KFA)는 17일 공식 채널을 통해 '모레노 감독과 스페인 코치진은 카타르전 이후 스페인으로 귀국할 예정이다'고 밝혔다. 이후 6경기에 대한 평가가 이뤄질 예정이다. 6경기 결과를 토대로 전력강화위원회에서 평가작업을 펼치고, 이를 이사회에 통보한다. 이사회는 연장 여부를 결정하고 이후 재공지가 이뤄질 것으로 보인다. 대표팀을 더 맡을 수 있을지, 맡더라도 얼마나 계약을 연장할 지는 아직 미지수다. 부회장 대행 체제로 운영되는 현재 집행부에서 차기 사령탑 후보 추천을 결정하기 어려운 상황이라는 점이 변수다. 2월로 예정됐던 축구협회 차기 회장 선거가 사실상 무산된 상황에서 사령탑에 대한 결정도 불투명해졌다.

더 큰 문제는 모레노의 부진한 성과다. 4-4-2라는 이름뿐인 새 뼈대에 기존 골격을 그대로 유지했다. 주장 완장도, 선수 구성도 새로운 것이 없었다. 매 경기 비슷한 부진과 임기응변을 반복하고 있다. 한국 A대표팀의 사상 첫 스페인 지도자라는 기대감은 이미 실망감으로 바뀐 지 오래다. 직전 사우디전에서는 21년 만의 패배, 42년 만의 3실점이라는 아쉬운 결과로 고개를 숙이기도 했다.

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내부 분위기도 문제였다. 9~10월 A매치에서 김민재(바이에른 뮌헨) 황인범(포르투) 황희찬(살케)의 은퇴설이 불거지며, 수면 아래 있던 대표팀 내 갈등이 드러나며 혼란스러운 상황이 오랜 기간 이어졌다. 다행히 11월 A매치를 앞두고 이야기를 나눈 선수들은 불화설을 씻어내는 차원에서 함께 머리를 맞대고 입장문까지 직접 써서 발표하며 의기투합했다. 다만 '원팀'으로 향하는 첫 걸음은 만족스럽지 못했다. 사우디전 패배와 함께 카타르전에서는 반드시 승리해야 한다는 부담감이 커졌다.

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모레노 감독은 경기를 앞두고 "11월 A매치 2연전의 두 번째 경기를 앞두고 많은 기대를 하고 있다. 많은 것을 보여주고 싶다. 모든 부분에서 지난 경기보다 결과적으로 더 나은 모습을 보일 수 있도록 준비하고 있다"며 "사우디아라비아전은 내용에서 나쁘지 않았지만, 결과를 내지 못했다. 카타르전에선 그런 부분에서 나아진 모습을 보이도록 노력하고 있다. 팬들에게 즐거움을 가져다드리겠다"고 했다.

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중요하게 강조한 부분은 로테이션이었다. 그는 "내일 경기에선 로테이션이 충분히 있을 예정"이라며 "평가전인 만큼 잠재력이 있는 어린 선수들을 국제대회 경험을 쌓는 차원에서 기용하는 게 좋다고 생각한다. 그것이 국가대표 감독의 역할이다"고 했다. 대표팀 레벨에서 나오지 않아야 할 실수도 강조했다. 그는 "사우디아라비아전에선 분명히 실수가 나오기 전에 미리 막을 수 있었던 2~3가지 장면들이 있었고, 그것을 보완하는 데 집중하고 있다. 코너킥에서도 실점이 있었는데, 선수 개별 미팅과 선수단 미팅을 통해 코너킥 방어 전술도 피드백을 줬다. 대표팀 레벨에서는 나오지 말아야 할 실수가 반복되지 않도록 보완했다"고 했다.

손흥민과 이강인의 기용에 대해서는 일관성을 강조했다. 그는 "대표팀은 무엇보다 정체성과 아이디어를 일관되게 유지하는 게 중요하다. 상대의 게임 플랜에 따라 사소한 변형은 가능하지만, 대표팀의 정체성은 일관되게 유지해야 한다"며 "결과적으로 선수들이 경기장에서 가장 편하게 뛰는 포지션을 찾아주는 게 중요하다. 손흥민이나 이강인도 1차 빌드업 때 동료를 지원하는 동시에 공이 전진했을 때 파이널 서드에서 도움이나 득점에 관여할 수 있는 위치를 잡는 장면이 종종 나온다. 득점으로 이어지지 않아도 그 자체로 긍정적이다"고 했다.

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선발 명단은 예고대로였다. 핵심인 '삼대장'은 자리를 지켰고, 로테이션의 주인공들도 선발에 자리를 잡았다. 모레노 감독은 4-4-2 카드를 다시 꺼냈다. 투톱은 변함없이 손흥민(LAFC)과 오세훈(마치다)가 자리했다. 좌우 날개에는 송민규(나시오날)와 이강인(아틀레티코 마드리드)이 포진했다. 중원은 황인범과 김봉수(대전)이 꾸렸다. 포백은 이명재(대전)-김민재-김지수(브렌트포드)-최준(서울)이 구성했다. 골키퍼 장갑은 송범근(전북)이 꼈다. 예고대로 부분마다 로테이션이 이뤄지며 4-4-2를 채우는 구성에는 변화가 있었다. 카타르전에 변화가 힘을 발휘할 지도 눈여겨 볼 부분이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com